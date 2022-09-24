Volkswagen может перенести производство из Германии и Восточной Европы из-за нехватки газа

Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, обдумывает возможность перенесения производства автомобилей из Германии и Восточной Европы, если дефицит природного газа сохранится.

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Об этом сообщает Bloomberg.

В пресс-службе крупнейшего европейского производителя автомобилей заявили, что подобный вариант рассматривается в среднесрочной перспективе.

Причина - энергетический кризис, связанный с резким сокращением поставок газа на фоне сложившейся геополитической ситуации.

Volkswagen будет рассматривать возможность переноса в том случае, если дефицит природного газа не удастся устранить предстоящей зимой.

Речь идет о крупных заводах в родной для бренда Германии, а также в Чехии и Словакии – все они находятся в сильной зависимости от поставок природного ресурса.

Наиболее привлекательные с точки зрения переноса производства – регионы, близкие к морю. Таким образом, для переноса производств в Volkswagen могут выбрать страны Юго-Западной Европы или прибрежные зоны Северной Европы. У компании уже есть заводы в Португалии, Испании и Бельгии.

Напомним, немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz планирует продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье. Соглашение находится на конечной стадии