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Volkswagen может перенести производство из Германии и Восточной Европы из-за нехватки газа
Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, обдумывает возможность перенесения производства автомобилей из Германии и Восточной Европы, если дефицит природного газа сохранится.
Об этом сообщает Bloomberg.
В пресс-службе крупнейшего европейского производителя автомобилей заявили, что подобный вариант рассматривается в среднесрочной перспективе.
Причина - энергетический кризис, связанный с резким сокращением поставок газа на фоне сложившейся геополитической ситуации.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Volkswagen будет рассматривать возможность переноса в том случае, если дефицит природного газа не удастся устранить предстоящей зимой.
Речь идет о крупных заводах в родной для бренда Германии, а также в Чехии и Словакии – все они находятся в сильной зависимости от поставок природного ресурса.
Наиболее привлекательные с точки зрения переноса производства – регионы, близкие к морю. Таким образом, для переноса производств в Volkswagen могут выбрать страны Юго-Западной Европы или прибрежные зоны Северной Европы. У компании уже есть заводы в Португалии, Испании и Бельгии.
Напомним, немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz планирует продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье. Соглашение находится на конечной стадии