В Европе рекордно снизились продажи автомобилей

В июне этого года в Европе было зарегистрировано самое низкое количество новых легковых автомобилей с 1996 года, составившее чуть более 1,06 млн автомобилей, при этом продажи некоторых автопроизводителей упали почти на 50%.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом свидетельствуют данные Европейской автомобильной ассоциации, сообщает Reuters.

Volkswagen Group стала самым пострадавшим крупным автопроизводителем с почти на четверть меньшими продажами, чем в июне прошлого года.

Корпорация Stellantis (производит Fiat, Chrysler, Jeep, Peugeot, Maserati и другие автомобили) сообщила о падении на уровне 21,1%.

Продажи автомобилей Volvo упали на 47,9% в июне и на 28,5% в первой половине года, в то время как Jaguar Land Group продемонстрировала меньшее падение в июне на 13,2%, но по итогам года падение составило 34,7%.

Инфляция, проблемы в цепочках поставок, рост случаев заболевания коронавирусом в некоторых странах и постоянная нехватка чипов — это лишь некоторые из проблем, с которыми сталкивается автомобильная промышленность в Европе, в которой уже 12 месяцев подряд наблюдается спад.

Крупные автопроизводители от BMW до Stellantis в последние недели сообщали о падении продаж по всему миру.

Отмечается, что все четыре основных рынка Европейского союза — Испания, Италия, Германия и Франция — сообщили о снижении регистрации автомобилей.

Отметим, около 25% опрошенных американцев заявили, что следующим авто, которое они купят, будет электромобиль, поскольку цены на бензин взлетели до рекордного уровня.