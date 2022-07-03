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Названа марка самого дорогого авто, завезенного в Украину по нулевой растаможке
За время действия нулевой растаможки (период с апреля по июнь) в Украину завезли 236 792 авто. Из них самым дорогим стала Ferrari Roma 2020 года за $221,4 тыс.
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Об этом сообщает народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Сумма предоставленной от государства таможенной и налоговой льготы на растаможку владельцу суперкара – 71,3 тыс долл", — добавил нардеп.
Напомним, Верховная Рада вернула пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля, с этого дня отменяется льгота на ввоз авто. Соответствующий закон президент Украины Владимир Зеленский подписал 30 июня.Подписывайтесь на наш YouTube канал
- для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
- для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;
- для транспортных средств, ввозимых гражданами;
Принятый закон возобновляет налогообложение, которое было отменено в марте этого года:
В парламенте объяснили, что из-за льгот бюджет недополучил 417 млн грн.