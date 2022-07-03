Названо марку найдорожчого авто, завезеного в Україну за нульовим розмитненням

За час дії нульового розмитнення (період із квітня по червень) в Україну завезли 236 792 авто. З них найдорожчим стала Ferrari Roma 2020 року за $221,4 тис.

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Про це повідомляє народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Сума наданої від держави митної та податкової пільги на розмитнення власнику суперкара - 71,3 тис дол", - додав нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада повернула мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня, з цього дня скасовується пільга на ввезення авто. Відповідний закон президент України Володимир Зеленський підписав 30 червня.

Ухвалений закон відновлює оподаткування, яке було скасовано у березні цього року:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

для підприємств, які не сплачують ввізне мито;

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами;

У парламенті пояснили, що через пільги бюджет недоотримав 417 млн грн.