Зеленський підписав закон про відміну пільгового розмитнення

Президент України Володимир Зеленський 30 червня підписав закон (законопроект № 7418) "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування".

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Про це повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетьманцев.

Документ набирає чинності з 01 липня у повному обсязі. Закон відновлює мита, акцизи та 20% ПДВ на імпортні товари, що було скасовано у березні 2022 року. Тобто з першого дня липня скасовується пільгове розмитнення авто.

При цьому документ звільняє від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, які оснащені виключно електричними двигунами (одним або декількома).

Після того, як ВРУ ухвалила цей законопроект на кордоні, утворилися кількакілометрові черги з бажаючих розмитнити авто.