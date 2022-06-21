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Рада вернула пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто
Верховная Рада с 1 июля возвращает пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто. За это проголосовали 234 народных депутата.
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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Принятый закон возобновляет налогообложение, которое было отменено в марте этого года:
- для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
- для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;
- для транспортных средств, ввозимых гражданами;
Кроме этого, документ освобождает от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 24 марта 2022 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №7190, согласно которому весь иностранный транспорт, ввезенный в страну во время действия военного положения, будет освобожден от необходимости уплаты пошлин и других сборов.