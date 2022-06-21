Рада вернула пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто

Верховная Рада с 1 июля возвращает пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто. За это проголосовали 234 народных депутата.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Принятый закон возобновляет налогообложение, которое было отменено в марте этого года:

для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;

для транспортных средств, ввозимых гражданами;

Кроме этого, документ освобождает от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Напомним, 24 марта 2022 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №7190, согласно которому весь иностранный транспорт, ввезенный в страну во время действия военного положения, будет освобожден от необходимости уплаты пошлин и других сборов.