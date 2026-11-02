АРМА реализует 207 тонн удобрений из поврежденных железнодорожных вагонов

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) осуществляет реализацию 207,4 тыс. кг хлорида калия, хранящегося в трех железнодорожных вагонах на территории Ренийского морского торгового порта в Одесской области.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение АРМА.

Об активе

Общий вес актива составляет 207400 кг . Он находится в железнодорожных вагонах на территории пункта пропуска для морского сообщения " Ренийский морской торговый порт". Адрес хранения - Дунайская улица, город Рени, Измаильский район Одесской области.

Груз прибыл в режиме транзита по таможенным декларациям от 8 января 2022 года. Его должны были перегрузить на речное судно для дальнейшей транспортировки. Таможенные платежи при перемещении не начислялись .

В настоящее время актив передан на ответственное хранение директору частного предприятия " Рени Лес".

По информации АРМА, состояние груза ухудшилось в результате длительного хранения. В частности, один из железнодорожных вагонов поврежден в результате попадания БПЛА, что привело к его разгерметизации. Поэтому часть хлорида калия испытывает влияние атмосферных осадков и других неблагоприятных погодных условий, которые могут изменять его физико-химические свойства .

Кроме того, на вагонах зафиксировали коррозию и следы утечки калийного сырья.

Для чего используют хлорид калия

Хлорид калия является одним из основных видов калийных минеральных удобрений. Его применяют в сельском хозяйстве как отдельное удобрение и компоненты для производства комплексных минеральных смесей.

В зависимости от технологии производства продукт содержит 58–60% оксида калия, а в химически чистом хлориде калия этот показатель составляет 63,1%.

Удобрение используют на разных типах почв, за исключением солонцев и солончаков, с учетом агрономических рекомендаций.

Напомним, ранее АРМА сформировало портфель новых активов для управления, в который вошли корпоративные права предприятий, недвижимость, грузовые вагоны и другое арестованное имущество.