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Более 100 тысяч гривен в месяц: кто в госорганах получает больше всего

Гривны
Средняя зарплата чиновников выросла почти до 64 тысяч гривен: кто в лидерах / Depositphotos

В сентябре 2026 года средняя начисленная зарплата работников центральных органов исполнительной власти составила 63,88 тыс. грн – на 4,8 тыс. грн больше, чем годом ранее. Самые высокие средние выплаты зафиксировали в НКРЭКУ, НАПК и Аппарате Верховной Рады. В то же время, фактическая численность работников государственных органов сократилась до 165,4 тыс. человек.

Как пишет Dilo, об этом информирует преслужба Минфина.

В сентябре 2026 средняя начисленная заработная плата работников центральных органов исполнительной власти составила 63,88 тыс. грн. Это на 4,8 тыс. грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В то же время, общая фактическая численность работников государственных органов власти составила 165,4 тыс. человек — на 1,2 тыс. меньше, чем в сентябре 2025 года.

Такие данные обнародовало Министерство финансов, обновив дашборд по оплате труда и численности работников государственных органов.

Сколько работников насчитывают государственные органы

По данным Минфина, на сентябрь 2026 года в государственных органах работали 165,4 тыс. человек. Из них:

  • 108,4 тыс. - в государственных органах центрального уровня вместе с территориальными подразделениями;
  • 23 тыс. - в местных государственных и военных администрациях;
  • 34 тыс. - в органах судебной власти.

Средняя начисленная зарплата в 63,88 тыс. грн. касается работников центральных органов исполнительной власти. В Минфине объясняют, что сезонный рост показателя, в частности, связан с периодом отпусков, в ходе которого работникам выплачивают пособие на оздоровление.

В каких госорганах самые высокие зарплаты

В пятерку государственных органов центрального уровня с самой высокой средней зарплатой в сентябре 2026 года вошли:

  1. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – 105,8 тыс. грн.
  2. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) — 99,5 тыс. грн.
  3. Аппарат Верховной Рады – 96,8 тыс. грн.
  4. Министерство социальной политики, семьи и единства - 96,3 тыс. грн.
  5. Антимонопольный комитет Украины - 94,3 тыс. грн.

В Минфине отмечают, что месячные показатели могут изменяться из-за единовременных выплат. В частности, в начисленную зарплату могут входить компенсации за неиспользованный отпуск и материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Поэтому средний показатель за отдельный месяц не обязательно отражает регулярный уровень ежемесячной оплаты труда.

Сколько насчитывают судьям

Минфин также обнародовал данные о среднем начисленном судейском вознаграждении в высших судебных органах за сентябрь 2026 года.

Самый высокий показатель зафиксирован в Конституционном Суде — 586,9 тыс. грн. В остальных учреждениях средние начисления были следующими:

  1. Конституционный Суд – 586,9 тыс. грн.
  2. Верховный Суд - 332 тыс. грн.
  3. Высшая квалификационная комиссия судей – 296,3 тыс. грн.
  4. Высший совет правосудия – 293,3 тыс. грн.
  5. Высший антикоррупционный суд – 290,3 тыс. грн.

Как меняется оплата труда в госорганах

Министерство финансов ежемесячно обновляет аналитический дашборд, в котором отражаются данные о численности работников и оплате труда в государственных органах, местных государственных администрациях и органах судебной власти. Информацию для него предоставляют сами государственные учреждения.

Для сравнения, по данным Государственной службы статистики, средняя заработная плата в Украине в сентябре 2026 составила 33 153 грн. Таким образом, средняя начисленная зарплата работников центральных органов исполнительной власти была почти вдвое выше общеукраинского показателя.

Напомним, Верховная Рада не поддержала правку к проекту государственного бюджета, которая должна была ограничить зарплаты госслужащих до 80 тысяч гривен.

Автор:
Ольга Опенько

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