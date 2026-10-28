UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,60

+0,06

EUR

50,85

--0,10

Наличный курс:

USD

46,31

46,00

EUR

51,76

51,34

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Депутаты не поддержали ограничение зарплат чиновников до 80 тысяч гривен

голосование депутатов, руки
Верховная Рада не поддержала ограничение зарплат госслужащих / Верховная Рада

Верховная Рада не поддержала правку к проекту государственного бюджета, которая должна была ограничить зарплаты госслужащих до 80 тысяч гривен.

Как пишет Dilo, об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Да, депутаты не поддержали правку № 1003 об ограничении зарплат чиновников 80 тысячами гривен в 2027 году.

За нее проголосовало только 157 нардепов из 226 необходимых.

Гетманцев напомнил, что средняя зарплата учителя сегодня – 19,1 тыс. грн, медика – 21,7 тыс. грн.

"И на этом фоне зарплаты отдельных чиновников, в разы превышающие эти суммы, вызывают справедливые вопросы. Я предлагал ввести ограничения исключительно на время войны. К сожалению, коллеги не согласились с этим предложением", - отметил нардеп.

Он убежден, что к этому вопросу парламенту придется еще вернуться.

Сколько получают госслужащие

Средний уровень начисленной зарплаты работников центральных органов исполнительной власти составляет 66,84 тыс. грн.

Топ-5 ведомств с самыми высокими средними зарплатами выглядит следующим образом:

  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 107,2 тыс. грн;
  • Антимонопольный комитет Украины – 98,4 тыс. грн;
  • Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - 97,9 тыс. грн;
  • Аппарат Верховной Рады Украины – 96,4 тыс. грн;
  • Счетная палата – 94,5 тыс. грн.

Наибольшие доходы зафиксированы у судей высших инстанций (Верховный Суд, Конституционный Суд, ВРП, ВККС и ВАКС).

При этом среднее начисленное судейское вознаграждение колеблется в пределах от 197,8 тыс. грн до 446,7 тыс. грн .

Какая средняя зарплата в проекте госбюджета на 2027 год

28 октября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2027 год. Документ разработан с учетом реалий полномасштабной войны и ключевых потребностей государства.

Согласно проекту бюджета, с 1 января 2027 года предлагают установить следующие показатели:

  • минимальная зарплата – 9546 грн в месяц (вместо 8647 грн)
  • минимальная почасовая оплата труда – 57,5 грн (вместо 52 грн)
  • общий прожиточный минимум на одного человека – 3559 грн в месяц (вместо 3209 грн)
  • прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3691 грн (вместо 3328 грн).

Для других категорий населения предусмотрены следующие размеры прожиточного минимума:

  • для детей до 6 лет – 3124 грн (вместо 2817 грн)
  • для детей от 6 до 18 лет – 3895 грн (вместо 3512 грн)
  • для людей, потерявших трудоспособность – 2878 грн (вместо 2595 грн).

В то же время, предложенные размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума пока не окончательны. Они могут измениться при подготовке бюджета ко второму чтению.

После первого чтения правительство должно доработать проект с учетом бюджетных выводов и предложений парламента и представить его на повторное рассмотрение.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности