Депутаты не поддержали ограничение зарплат чиновников до 80 тысяч гривен

Верховная Рада не поддержала правку к проекту государственного бюджета, которая должна была ограничить зарплаты госслужащих до 80 тысяч гривен.

Как пишет Dilo, об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Да, депутаты не поддержали правку № 1003 об ограничении зарплат чиновников 80 тысячами гривен в 2027 году.

За нее проголосовало только 157 нардепов из 226 необходимых.

Гетманцев напомнил, что средняя зарплата учителя сегодня – 19,1 тыс. грн, медика – 21,7 тыс. грн.

"И на этом фоне зарплаты отдельных чиновников, в разы превышающие эти суммы, вызывают справедливые вопросы. Я предлагал ввести ограничения исключительно на время войны. К сожалению, коллеги не согласились с этим предложением", - отметил нардеп.

Он убежден, что к этому вопросу парламенту придется еще вернуться.

Сколько получают госслужащие

Средний уровень начисленной зарплаты работников центральных органов исполнительной власти составляет 66,84 тыс. грн.

Топ-5 ведомств с самыми высокими средними зарплатами выглядит следующим образом:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 107,2 тыс. грн;

– 107,2 тыс. грн; Антимонопольный комитет Украины – 98,4 тыс. грн;

– 98,4 тыс. грн; Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - 97,9 тыс. грн;

Аппарат Верховной Рады Украины – 96,4 тыс. грн;

– 96,4 тыс. грн; Счетная палата – 94,5 тыс. грн.

Наибольшие доходы зафиксированы у судей высших инстанций (Верховный Суд, Конституционный Суд, ВРП, ВККС и ВАКС).

При этом среднее начисленное судейское вознаграждение колеблется в пределах от 197,8 тыс. грн до 446,7 тыс. грн .

Какая средняя зарплата в проекте госбюджета на 2027 год

28 октября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2027 год. Документ разработан с учетом реалий полномасштабной войны и ключевых потребностей государства.

Согласно проекту бюджета, с 1 января 2027 года предлагают установить следующие показатели:

минимальная зарплата – 9546 грн в месяц (вместо 8647 грн)

минимальная почасовая оплата труда – 57,5 грн (вместо 52 грн)

общий прожиточный минимум на одного человека – 3559 грн в месяц (вместо 3209 грн)

прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3691 грн (вместо 3328 грн).

Для других категорий населения предусмотрены следующие размеры прожиточного минимума:

для детей до 6 лет – 3124 грн (вместо 2817 грн)

для детей от 6 до 18 лет – 3895 грн (вместо 3512 грн)

для людей, потерявших трудоспособность – 2878 грн (вместо 2595 грн).

В то же время, предложенные размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума пока не окончательны. Они могут измениться при подготовке бюджета ко второму чтению.

После первого чтения правительство должно доработать проект с учетом бюджетных выводов и предложений парламента и представить его на повторное рассмотрение.