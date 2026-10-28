- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Депутаты не поддержали ограничение зарплат чиновников до 80 тысяч гривен
Верховная Рада не поддержала правку к проекту государственного бюджета, которая должна была ограничить зарплаты госслужащих до 80 тысяч гривен.
Как пишет Dilo, об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Да, депутаты не поддержали правку № 1003 об ограничении зарплат чиновников 80 тысячами гривен в 2027 году.
За нее проголосовало только 157 нардепов из 226 необходимых.
Гетманцев напомнил, что средняя зарплата учителя сегодня – 19,1 тыс. грн, медика – 21,7 тыс. грн.
"И на этом фоне зарплаты отдельных чиновников, в разы превышающие эти суммы, вызывают справедливые вопросы. Я предлагал ввести ограничения исключительно на время войны. К сожалению, коллеги не согласились с этим предложением", - отметил нардеп.
Он убежден, что к этому вопросу парламенту придется еще вернуться.
Сколько получают госслужащие
Средний уровень начисленной зарплаты работников центральных органов исполнительной власти составляет 66,84 тыс. грн.
Топ-5 ведомств с самыми высокими средними зарплатами выглядит следующим образом:
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 107,2 тыс. грн;
- Антимонопольный комитет Украины – 98,4 тыс. грн;
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - 97,9 тыс. грн;
- Аппарат Верховной Рады Украины – 96,4 тыс. грн;
- Счетная палата – 94,5 тыс. грн.
Наибольшие доходы зафиксированы у судей высших инстанций (Верховный Суд, Конституционный Суд, ВРП, ВККС и ВАКС).
При этом среднее начисленное судейское вознаграждение колеблется в пределах от 197,8 тыс. грн до 446,7 тыс. грн .
Какая средняя зарплата в проекте госбюджета на 2027 год
28 октября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2027 год. Документ разработан с учетом реалий полномасштабной войны и ключевых потребностей государства.
Согласно проекту бюджета, с 1 января 2027 года предлагают установить следующие показатели:
- минимальная зарплата – 9546 грн в месяц (вместо 8647 грн)
- минимальная почасовая оплата труда – 57,5 грн (вместо 52 грн)
- общий прожиточный минимум на одного человека – 3559 грн в месяц (вместо 3209 грн)
- прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3691 грн (вместо 3328 грн).
Для других категорий населения предусмотрены следующие размеры прожиточного минимума:
- для детей до 6 лет – 3124 грн (вместо 2817 грн)
- для детей от 6 до 18 лет – 3895 грн (вместо 3512 грн)
- для людей, потерявших трудоспособность – 2878 грн (вместо 2595 грн).
В то же время, предложенные размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума пока не окончательны. Они могут измениться при подготовке бюджета ко второму чтению.
После первого чтения правительство должно доработать проект с учетом бюджетных выводов и предложений парламента и представить его на повторное рассмотрение.