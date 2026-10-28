Верховная Рада поддержала госбюджет на 2027 год в первом чтении

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2027 год. Документ разработан с учетом реалий полномасштабной войны и ключевых потребностей государства в следующем году. Соответствующее решение было поддержано 239 народными депутатами.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Глава правительства поблагодарил народных депутатов за совместную работу и поддержку финансового плана. По его словам, разработанная смета направлена на обеспечение главных приоритетов страны во время войны.

Среди ключевых направлений финансирования определено необходимое обеспечение сектора безопасности и обороны, сохранение общей финансовой устойчивости и безусловное выполнение социальных обязательств перед гражданами.

В дальнейшем правительство проработает принятые парламентом бюджетные заключения и подготовит проект закона к рассмотрению во втором чтении.

Напомним, ранее Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал проект госбюджета-2027 до первого чтения после рассмотрения 5236 правок. Комитет учел 90 бюджетных выводов и предложил правительству изменения в финансировании обороны, образования, медицины и поддержки общин.