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Подготовка бюджета-2027 к рассмотрению: на что предлагают добавить деньги и какие выплаты пересмотреть

Роксола Подласа
Председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа/Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал проект госбюджета-2027 до первого чтения после рассмотрения 5236 правок. Комитет учел 90 бюджетных выводов и предложил правительству изменения в финансировании обороны, образования, медицины и поддержки общин.

Как пишет Dilo, об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Подласа.

По ее словам, рассмотрение документа в парламенте ожидается ориентировочно 28 октября, а предлагаемые изменения должны проработать до второго чтения.

Оборона и поддержка военных

В сфере обороны правительству поручили проработать возможность:

  • повышения денежного довольствия военнослужащих;
  • увеличения государственных гарантий для предприятий оборонно-промышленного комплекса с 30 млрд до 60 млрд грн;
  • дополнительное финансирование жилья для военных;
  • создание субвенции общинам для подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Образование, наука и медицина

В предложениях предусмотрено почти 27 млн грн на оплату труда педагогов, которые проводят НМТ, и дополнительные 700 млн грн на научную деятельность учреждений Национальной академии наук. Также предлагают найти средства на реформу оплаты труда учителей, укрытие и энергонезависимость учебных заведений.

На лекарства для пациентов с аутоиммунными заболеваниями нервной системы и нейромышечными заболеваниями предлагают добавить 150 млн грн. Отдельно правительство должно проработать финансирование лекарств для пациентов с определенными болезнями и протезирование ветеранов.

Общины и жилье для переселенцев

Комитет также предлагает проработать зачисление 4% НДФЛ, кроме военного налога, в бюджеты общин. Это снизит доходы госбюджета на 18,2 млрд грн. Также предлагают увеличить финансирование Государственного фонда регионального развития минимум на 2 млрд грн.

Кроме того, Кабмин должен найти дополнительные средства на компенсации за уничтоженное жилье и жилищные программы для ВПЛ. При покупке жилья предлагают отдавать предпочтение участникам боевых действий и людям с инвалидностью в результате войны.

Бизнес, аграрии и разминирование

Для поддержки экономики предоставлен ряд предложений, в частности:  

  • дополнительные 100 млн грн на гуманитарное разминирование;
  • компенсация аграриям до 75% стоимости строительства или реконструкции животноводческих ферм вместо нынешних 50%;
  • расширение поддержки фермеров и страхование военных рисков.

Также комитет предлагает направить 9,4 млрд грн, предусмотренных на поддержку производства и предпринимательства, на помощь бизнесу и пересмотреть целесообразность выплат по программе "Национальный кэшбек" из государственного бюджета. Кроме того, правительство должно разработать возможность проведения в 2027 году аукционов крупной приватизации со снижением стартовой цены.

Напомним, 27 сентября правительство одобрило и передало в ВР проект государственного бюджета на 2027 год. На безопасность и оборону в нем предусмотрено 4,885 трлн грн — почти 44% ВВП, а финансирование программ поддержки бизнеса планируют увеличить почти вдвое, до 96 млрд грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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