Выдержат ли украинские банки долгий кризис: что показала оценка устойчивости

В Украине завершена оценка устойчивости банков. Ее результаты показали, что учреждения, формирующие подавляющее большинство активов сектора, имеют достаточный запас капитала для продолжения кредитования и сохранения платежеспособности даже в условиях глубокого и продолжительного кризиса.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

В то же время, по результатам стресс-тестирования для 11 из 26 банков установили повышенный необходимый уровень нормативов достаточности капитала. На эти учреждения приходится около 10% активов банковского сектора.

Что показала оценка качества активов банков

Оценка качества активов подтвердила, что банки корректно определяют размер кредитного риска и формируют соответствующие пруденциальные резервы.

Это означает, что проверка не выявила оснований существенного пересмотра оценки кредитных рисков в банковском секторе.

Какие результаты показало стресс-тестирование

По результатам стресс-тестирования повышенные требования к достаточности капитала были установлены для 11 из 26 проверенных банков. Совокупная часть их активов составляет около 10% активов сектора.

Для трех из этих банков, на которые приходится 6% активов банковской системы, потребность в дополнительном капитале возникла только по неблагоприятному сценарию развития экономической ситуации.

В целом результаты оценки свидетельствуют, что банки, формирующие основную часть активов сектора, имеют достаточный запас капитала, чтобы продолжать кредитовать экономику и оставаться платежеспособными даже при значительном ухудшении макроэкономической ситуации.

До какого срока банки должны выполнить требования

По результатам оценки устойчивости банки должны достичь установленных для них необходимых уровней капитала к началу 2027 года.

В дальнейшем учреждения должны поддерживать эти показатели до оглашения результатов последующей оценки устойчивости.

Таким образом, результаты проверки подтвердили общую возможность банковского сектора выдерживать кризисные сценарии. В то же время, отдельным учреждениям необходимо усилить запас капитала в соответствии с определенными требованиями.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий сохранение повышенной ставки налога на прибыль банков на уровне 50% в 2027 году.