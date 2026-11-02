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Выдержат ли украинские банки долгий кризис: что показала оценка устойчивости
В Украине завершена оценка устойчивости банков. Ее результаты показали, что учреждения, формирующие подавляющее большинство активов сектора, имеют достаточный запас капитала для продолжения кредитования и сохранения платежеспособности даже в условиях глубокого и продолжительного кризиса.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.
В то же время, по результатам стресс-тестирования для 11 из 26 банков установили повышенный необходимый уровень нормативов достаточности капитала. На эти учреждения приходится около 10% активов банковского сектора.
Что показала оценка качества активов банков
Оценка качества активов подтвердила, что банки корректно определяют размер кредитного риска и формируют соответствующие пруденциальные резервы.
Это означает, что проверка не выявила оснований существенного пересмотра оценки кредитных рисков в банковском секторе.
Какие результаты показало стресс-тестирование
По результатам стресс-тестирования повышенные требования к достаточности капитала были установлены для 11 из 26 проверенных банков. Совокупная часть их активов составляет около 10% активов сектора.
Для трех из этих банков, на которые приходится 6% активов банковской системы, потребность в дополнительном капитале возникла только по неблагоприятному сценарию развития экономической ситуации.
В целом результаты оценки свидетельствуют, что банки, формирующие основную часть активов сектора, имеют достаточный запас капитала, чтобы продолжать кредитовать экономику и оставаться платежеспособными даже при значительном ухудшении макроэкономической ситуации.
До какого срока банки должны выполнить требования
По результатам оценки устойчивости банки должны достичь установленных для них необходимых уровней капитала к началу 2027 года.
В дальнейшем учреждения должны поддерживать эти показатели до оглашения результатов последующей оценки устойчивости.
Таким образом, результаты проверки подтвердили общую возможность банковского сектора выдерживать кризисные сценарии. В то же время, отдельным учреждениям необходимо усилить запас капитала в соответствии с определенными требованиями.
Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий сохранение повышенной ставки налога на прибыль банков на уровне 50% в 2027 году.