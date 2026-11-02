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Банки в ликвидации получили 2,68 млрд грн: откуда поступили средства

Банки в ликвидации получили 2,68 млрд. грн.
Банки в ликвидации получили 2,68 млрд. грн.

За январь-сентябрь 2026 года в банки, ликвидирующие Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), поступило 2,68 млрд грн. Почти 82% этой суммы – 2,19 млрд грн – обеспечили продажу активов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Еще 201,1 млн грн банки получили от доходов по ценным бумагам, 180,5 млн грн – от погашения кредитов, 20,9 млн грн – от аренды имущества. Из других источников поступило 83,8 млн. грн.

Финансовый директор ФГВФЛ Елена Нужненко отметила, что структура поступлений зависит от состава активов конкретного банка, возможностей их продаж и объемов погашения задолженности.

Какие банки получили наибольшее количество средств

Лидером по объему поступлений за девять месяцев стал МР Банк – 1,188 млрд грн.

На втором месте Проминвестбанк, получивший 973 млн грн. Далее расположились Банк Сечь со 149,6 млн грн, РВС Банк с 92,7 млн грн и Коминвестбанк с 83,2 млн грн.

Денежные средства, полученные от управления и продажи активов неплатежеспособных банков, направляют на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной законодательством.

Напомним, в июле 2026 года в банки в ликвидации поступило 152,7 млн грн. Тогда основным источником средств также была продажа активов - она обеспечила 113,4 млн грн. Наибольшее количество поступлений за месяц получил Банк Сич — 102,4 млн грн.

Автор:
Татьяна Гойденко

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