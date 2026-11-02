Банки в ліквідації отримали 2,68 млрд грн: звідки надійшли кошти

За січень–вересень 2026 року до банків, які ліквідує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), надійшло 2,68 млрд грн. Майже 82% цієї суми — 2,19 млрд грн — забезпечив продаж активів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Ще 201,1 млн грн банки отримали від доходів за цінними паперами, 180,5 млн грн — від погашення кредитів, 20,9 млн грн — від оренди майна. З інших джерел надійшло 83,8 млн грн.

Фінансова директорка ФГВФО Олена Нужненко зазначила, що структура надходжень залежить від складу активів конкретного банку, можливостей їх продажу та обсягів погашення заборгованості.

Які банки отримали найбільше коштів

Лідером за обсягом надходжень за дев’ять місяців став МР Банк — 1,188 млрд грн.

На другому місці Промінвестбанк, який отримав 973 млн грн. Далі розташувалися Банк Січ із 149,6 млн грн, РВС Банк із 92,7 млн грн та Комінвестбанк із 83,2 млн грн.

Кошти, отримані від управління та продажу активів неплатоспроможних банків, спрямовують на задоволення вимог їхніх кредиторів у черговості, визначеній законодавством.

Нагадаємо, у липні 2026 року до банків у ліквідації надійшло 152,7 млн грн. Тоді основним джерелом коштів також був продаж активів — він забезпечив 113,4 млн грн. Найбільше надходжень за місяць отримав Банк Січ — 102,4 млн грн.