Банки-банкрути отримали 152,7 млн грн від продажу активів: куди спрямують гроші та хто в лідерах

У липні 2026 року до банків під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшло 152,7 млн грн, більшу частину з яких забезпечив продаж активів. Лідером за залученими фінансами став АТ "Банк Січ" із результатом у 102,4 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Джерела надходжень

За даними Фонду, надходження сформувалися з таких джерел:

реалізація активів — 113,4 млн грн;

погашення кредитів — 21,4 млн грн;

доходи за цінними паперами — 12,8 млн грн;

оренда майна — 3,1 млн грн;

інші джерела — 2 млн грн.

Рейтинг банків за рівнем надходжень

Найбільшу суму серед усіх фінустанов у ліквідації залучив АТ "Банк Січ", реалізація активів якого принесла 102,4 млн грн.

Також у лідерах за загальним обсягом отриманих коштів у липні АТ "МР Банк" — 15,2 млн грн і АТ "Мегабанк" — 9,6 млн грн.

Куди спрямовують отримані гроші

Усі кошти, акумульовані від продажу майна та управління активами неплатоспроможних банків, спрямовуються на погашення боргів перед їхніми кредиторами. Розрахунки здійснюються у порядку черговості, що встановлена статтею 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ФГВФО та банки в його управлінні спрямували до державного бюджету України понад 46,7 млрд грн.