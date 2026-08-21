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Банки-банкрути отримали 152,7 млн грн від продажу активів: куди спрямують гроші та хто в лідерах

гривні
У липні до банків-банкрутів надійшло 152,7 млн грн / Shutterstock

У липні 2026 року до банків під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшло 152,7 млн грн, більшу частину з яких забезпечив продаж активів. Лідером за залученими фінансами став АТ "Банк Січ" із результатом у 102,4 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Джерела надходжень

За даними Фонду, надходження сформувалися з таких джерел:

  • реалізація активів — 113,4 млн грн; 
  • погашення кредитів — 21,4 млн грн; 
  • доходи за цінними паперами — 12,8 млн грн; 
  • оренда майна — 3,1 млн грн; 
  • інші джерела — 2 млн грн.

Рейтинг банків за рівнем надходжень

Найбільшу суму серед усіх фінустанов у ліквідації залучив АТ "Банк Січ", реалізація активів якого принесла 102,4 млн грн.

Також у лідерах за загальним обсягом отриманих коштів у липні АТ "МР Банк" — 15,2 млн грн і АТ "Мегабанк" — 9,6 млн грн.

Куди спрямовують отримані гроші

Усі кошти, акумульовані від продажу майна та управління активами неплатоспроможних банків, спрямовуються на погашення боргів перед їхніми кредиторами. Розрахунки здійснюються у порядку черговості, що встановлена статтею 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ФГВФО та банки в його управлінні спрямували до державного бюджету України понад 46,7 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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