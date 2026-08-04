Нерухомість, землі та авто: Фонд гарантування розпродає майно п'яти збанкрутілих банків

Цього тижня, з 3 по 7 серпня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виставить на аукціони в системі Prozorro.Продажі активи п’яти банків, що ліквідуються. Загальна стартова ціна всіх лотів становить 68,1 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Левову частку пропозиції складає нерухомість та інші основні засоби фінустанов — їх оцінили у 66,9 млн грн. Права вимоги за кредитами виставлені зі стартовою ціною 1,2 млн грн, а дебіторська заборгованість торгуватиметься за 0,03 млн грн.

Які активи пропонують придбати:

ПАТ "Промінвестбанк": загальна сума — 46,6 млн грн (майже весь обсяг припадає на нерухомість та основні засоби, ще 0,03 млн грн — дебіторська заборгованість).

загальна сума — 46,6 млн грн (майже весь обсяг припадає на нерухомість та основні засоби, ще 0,03 млн грн — дебіторська заборгованість). АТ "РВС Банк": загальна сума — 16,9 млн грн (15,7 млн грн — нерухомість, земельні ділянки та основні засоби; 1,2 млн грн — права вимоги за кредитами).

загальна сума — 16,9 млн грн (15,7 млн грн — нерухомість, земельні ділянки та основні засоби; 1,2 млн грн — права вимоги за кредитами). АТ "Укрбудінвестбанк": 3,3 млн грн (основні засоби).

3,3 млн грн (основні засоби). АТ "Айбокс Банк": 0,8 млн грн (основні засоби).

0,8 млн грн (основні засоби). АТ "Мегабанк": 0,7 млн грн (основні засоби та автомобілі).

Нагадаємо, минулого року Фонду гарантування вкладів вдалося провести 104 результативні аукціони з продажу активів банків-банкрутів. Загальна сума торгів склала майже 1,5 млрд грн.