Ribas Hotels Group інвестує 150 млн грн у готель на Кароліно-Бугазькій косі

Ribas Hotels Group придбала готель на Кароліно-Бугазькій косі в Одеській області та вкладає близько 150 млн грн у його реконструкцію. Компанія розраховує завершити роботи та відкрити об’єкт до літнього сезону 2027 року.

Про це Dilo.ua повідомляє з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Угоду з придбання готелю завершили в червні 2026 року. Наразі на об’єкті йде реконструкція, яка, за оцінкою компанії, триватиме близько дев’яти місяців.

Після оновлення готель працюватиме під робочою назвою Ribas Bugaz. Він матиме 66 номерів, ресторан, пляжний клуб і власну пляжну територію на першій лінії.

Інвестиції у проєкт компанія здійснює власними коштами. Управління об’єктом після відкриття здійснюватиме Ribas Hotels Management, операційний підрозділ групи.

“Ми свідомо вкладаємо власні кошти у розвиток Одещини саме зараз, під час війни, коли по регіону працює ворожа балістика та дрони. Ми віримо у перспективи цього напрямку та у відновлення туризму на узбережжі”, – заявив засновник Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

За його словами, компанія не планує продавати готель після завершення робіт.

“Це не девелоперський проєкт на продаж – ми залишаємо готель у власному управлінні й розвиваємо його як частину мережі”, – додав Лупашко.

Попит на Одещину зростає

У Ribas Hotels Group вважають інвестиції в регіон перспективними, зокрема через збереження високого попиту на відпочинок на Одещині.

Згідно з дослідженням, проведеним у травні 2026 року, Одеса та морське узбережжя залишаються найпопулярнішим напрямком літнього відпочинку серед українців. Цей варіант розглядали 69,8% опитаних, що більше, ніж частка тих, хто обирав Карпати.

Водночас у мережі Ribas Hotels Group кількість бронювань в Одеському регіоні зросла на 14% порівняно з минулим роком. Середній тариф за номер на добу (ADR) збільшився на 27%. За даними компанії, це найвища динаміка серед усіх напрямків її мережі.

Одеський регіон залишається складним для готельних інвестицій

Попри високий попит з боку туристів, Одеська область залишається одним із найскладніших регіонів України для реалізації нових готельних проєктів.

За аналітикою Ribas Hotels Group та Ribas Invest, лише 18% анонсованих готельних проєктів в області були реалізовані. Ще близько 70% заявлених об’єктів залишаються замороженими через високі страхові ризики та проблеми із залученням іноземного фінансування.

Водночас будівництво та розвиток нових об’єктів продовжується передусім за рахунок приватного українського капіталу, який менше залежить від банківського фінансування та зовнішніх лімітів.

До таких проєктів компанія відносить і новий готель на Кароліно-Бугазькій косі.

Ribas Hotels Group була заснована в Одесі у 2014 році. Компанія працює як керуюча структура повного циклу – від вибору земельної ділянки та проєктування до будівництва, управління, франчайзингу та інвестування.

Наразі портфель групи налічує 56 проєктів на різних стадіях реалізації або управління в Україні, Польщі, Туреччині та на Балі. Загальний номерний фонд оператора перевищує 1 тис. номерів.

Нагадаємо, експерт із міжнародного туризму Антон Тараненко розповідав про реальну дохідність об'єктів туристичної нерухомості за межами України. За його словами, вона не перевищує 6% річних, попри численні пропозиції на ринку, де цифри сягають 12%.