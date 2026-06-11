Одеса знову лідер літнього відпочинку: як змінюється попит у 2026 році

Одеський напрямок знову стає улюбленим місцем відпочинку більшості українців. Попри воєнний стан і безпекові ризики, море залишається головним фактором туристичного попиту, а інтерес до відпочинку в Одесі та на узбережжі зростає.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження Ribas Hotels Group та Ribas Invest.

Море й далі приваблює

Опитування показало, що 69,8% респондентів розглядають Одесу та узбережжя в якості відпочинку цього року. Це найкращий показник серед українських напрямків, що перевищує навіть Карпати (52,8%).

Результати свідчать про те, що, попри ризики, море залишається провідним літнім сценарієм. Для багатьох така подорож – це спосіб повернути собі атмосферу звичного літа: море, пляж, прогулянки, ресторани та відчуття зміни простору.

У Ribas Hotels Group також відзначають зростання попиту на Одеський регіон. За даними мережі, кількість запитів збільшилася на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Прогнозована завантаженість у пікові місяці літа 2026 року становить щонайменше 75% в Одесі та 85% в області.

Попит відновлюється

Одещина досі сприймається як регіон із підвищеними безпековими ризиками. Однак попит на відпочинок тут поступово відновлюється, насамперед з боку жителів центральних областей, Києва та прифронтових регіонів. Для таких туристів це можливість переключитися з напруженого середовища і обрати повноцінну альтернативу закордонним поїздкам.

Структура попиту водночас змінилася: турист став більш раціональним і вимогливим. Ключовими критеріями вибору є комфорт проживання (90,6%), локація (81,8%) та ціна (76,3%). Самого факту розташування біля моря вже недостатньо – важливими стають рівень сервісу, якість проживання, логістика та передбачуваність відпочинку.

Ціна – провідний фактор вибору

83% опитаних назвали ціну як головний фактор, що може впливати на вибір місця відпочинку. Більшість гостей планують бюджет у межах 1500-6000 грн за ніч на двох, при цьому найчастіше обирають сегмент 3000-6000 грн (43,4%).

Зазначається, що серед напрямів мережі Ribas Hotels Group саме Одеський регіон демонструє найшвидше зростання середнього тарифу. Порівняно з 2025 роком він збільшився на 25%. У компанії пояснюють це тим, що попит у регіоні суттєво перевищує якісну пропозицію, а ринок реагує відповідним зростанням цін.

Розширення форматів як новий тренд

Попит на Одесу виходить далеко за межі пляжного відпочинку. Українці серед найпопулярніших літніх активностей називають прогулянки на природі (71,7%), пляж (67,9%), ресторани й кафе (62,3%) та SPA (47,2%).

Це розвиває в регіоні не лише класичний морський туризм, а й гастрономічний, wellness- і сімейний формати, короткі поїздки та камерні івенти.

Сімейний відпочинок формує ядро попиту: 28,3% респондентів планують поїздку із дітьми, 49,1% – із партнером. Відтак дедалі важливішими стають не лише ціна й розташування, а й якість інфраструктури – харчування, безпека, дитячі простори та сервіс.

Саме тому 67% гостей обирають пакет “проживання + харчування”, що полегшує відпочинок і дозволяє готелям ефективніше керувати завантаженістю.

Подбати про безпеку

Безпека мандрівників залишається пріоритетом. За даними опитування, лише 1,9% респондентів вважають її ключовим критерієм. Але 45,3% безпекові побоювання можуть завадити рішенню про подорож. Саме тому безпеку називають базовою складовою, а не маркетинговим рішенням туру.

Особливо це актуально для Одещини: навіть за наявності попиту на морський відпочинок гості дедалі частіше перевіряють наявність укриттів, логістику, розташування об’єктів та умови скасування поїздки.

Висновок

Літній сезон 2026 року для Одеси радше виглядає як новий етап, аніж повернення до довоєнної ситуації. Регіон і надалі зберігає високий емоційний попит, однак турист стає більш обережним, прагматичним і вимогливим.

Море продовжує бути основним фактором вибору напрямку, але само по собі в 2026 році вже не працює: разом із ним мають бути сервіс, комфорт, прозорі умови, гнучкість і безпека.

Нагадаємо, за даними дослідження, українці почали заздалегідь планувати відпочинок та на довші терміни. 83% респондентів готові платити за проживання в готелі для двох від 1 500 до 6 000 гривень за ніч.