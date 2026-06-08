Українці планують відпочивати довше, дорожче та раніше бронюють тури – дослідження

Літній сезон 2026 року може стати найуспішнішим за роки повномасштабного вторгнення. Попит на відпочинок серед українців показує стабільно високі показники на тлі війни, високих цін та безпекових ризиків. Поза тим, споживач виявляє більш зрілу поведінку: поїздки планують раніше, відпочивають довше, обирають українські напрямки та частіше замовляють послуги для кращого відновлення.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження Ribas Hotels Group та Ribas Invest.

Внутрішній туризм як тренд

За результатами дослідження, 92% респондентів планують цього літа відпочинок на виїзді. З них 70% мають намір провести відпустку на українських курортах, 22,6% відпочинуть за кордоном. Лише 7,5% учасників опитування не мають намір виїжджати влітку до інших локацій на відпочинок.

Відповідно, на ринку формується тенденція, коли внутрішній туризм більше не є вимушеною альтернативою закордонним поїздкам, а стає свідомим вибором споживача.

Серед напрямів, які обирають українці, лідирує Одеса та узбережжя – 69,8% респондентів планують відпочити саме там. 52,8% опитаних розглядають для відпустки Карпатський регіон. Це підтверджує стабільно високий попит на два формати літнього відпочинку: моря і гір.

Разом із тим мандрівники охоче розширюють географію і дедалі частіше планують маршрути Закарпаття, Волині, Черкащини та інших регіонів, де живописні ландшафти поєднуються зі спокійною атмосферою, мінімумом туристів та низькими цінами.

Карпати, Закарпаття та Одещина залишаються лідерами бронювань

За даними Ribas Hotels Group, понад 58% усіх підтверджених бронювань на літній сезон припадає на Закарпаття, Карпатський регіон та Одещину. Саме ці напрямки залишаються найбільш привабливими для внутрішніх туристів.

Найбільшу динаміку демонструє Буковель та навколишні локації, де попит зріс на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року. В Одеському регіоні кількість запитів збільшилася на 14%, що свідчить про збереження високого інтересу до морського відпочинку.

Українці дедалі частіше планують відпочинок заздалегідь

Однією з важливих тенденцій сезону стало збільшення горизонту бронювання. Станом на початок травня у мережі вже було підтверджено 21% прогнозованих бронювань на липень та 12% – на серпень. Для порівняння, у минулому році ці показники становили 15% та 7% відповідно.

Середній період між бронюванням та поїздкою зріс із 44 до 62 днів. Це свідчить про те, що українці стали більш уважно підходити до планування відпочинку, прагнучи заздалегідь обрати якісний об’єкт та зафіксувати вартість проживання.

Але і спонтанний попит нікуди не зник. Майже 28% бронювань здійснюються менш ніж за п'ять днів до заїзду.

Туристи відпочивають довше

Зростає не лише кількість бронювань, а й тривалість відпочинку. У середньому гості бронюють проживання на 3,8 ночі проти 3,1 ночі торік.

Найдовше відпочивають групи – у середньому 5,4 ночі. Сімейні туристи залишаються на 4,6 ночі, а індивідуальні мандрівники – на 3,2 ночі.

Така динаміка свідчить про зміну споживчої поведінки: українці дедалі частіше обирають повноцінну відпустку замість коротких поїздок на вихідні, прагнучи максимально використати час для відновлення та відпочинку.

Скільки готові витрачати українці на відпочинок

Опитування показало, що 83% респондентів готові платити за проживання в готелі для двох від 1 500 до 6 000 гривень за ніч.

Найбільш затребуваним залишається сегмент від 3 000 до 6 000 гривень, який обрали 43,4% опитаних. Водночас преміальний сегмент із вартістю проживання понад 7 000 гривень за ніч цікавить лише близько 8% туристів.

Найшвидше ціни зростають в Одеському регіоні – приблизно на 27% за рік. Причиною є поєднання високого попиту та обмеженої кількості якісних об'єктів. У Закарпатті та Буковелі темпи зростання більш помірні – близько 16%, що пояснюється вищою конкуренцією на ринку.

Відпочинок як спосіб відновлення: головний тренд сезону

У 2026 році туристи дедалі частіше шукають не просто місце для ночівлі, а комплексний досвід відпочинку та відновлення.

Найбільше зростання серед додаткових послуг демонструють SPA та wellness-напрями. Кількість запитів на такі сервіси збільшилася на 44% порівняно з минулим роком, а середній чек зріс на 31%.

Саме тому найбільші переваги отримують готелі та курорти, які пропонують не лише комфортне проживання, а й додаткові сервіси: оздоровчі програми, якісне харчування, дитячу інфраструктуру, природне оточення та високий рівень сервісу.

Соцмережі стали головним каналом пошуку відпочинку

Змінюються і способи вибору відпочинку. Основним джерелом пошуку туристичних пропозицій сьогодні є соціальні мережі, якими користуються 79,2% опитаних.

Платформу Booking.com використовують 56,6% респондентів, рекомендації друзів та знайомих – 45,3%, а офіційні сайти готелів – 24,5%.

Водночас у Ribas Hotels Group відзначають зростання частки прямих бронювань. Якщо влітку 2025 року їхня частка становила 65%, то нині перевищує 70%. Близько 22% усіх бронювань здійснюються через телефонні дзвінки та месенджери.

Це свідчить про бажання гостей отримати додаткову консультацію, персональну пропозицію та впевненість у деталях майбутньої поїздки.

Безпека стала обов'язковою умовою, а не перевагою

Дослідження відзначає ставлення туристів до питання безпеки. Лише 1,9% опитаних назвали її серед ключових критеріїв вибору місця відпочинку.

Водночас 45,3% респондентів зазначили, що саме безпекові ризики можуть стати причиною відмови від поїздки.

Це свідчить про те, що безпека більше не сприймається як додаткова перевага. Для більшості туристів вона стала базовою вимогою, без якої рішення про бронювання часто не ухвалюється.

Ринок переходить у нову фазу розвитку

Літній сезон 2026 року демонструє подальше дорослішання внутрішнього туристичного ринку. Українські мандрівники стали більш вимогливими до якості сервісу, уважніше планують поїздки та готові витрачати більше на комфорт і відновлення.

Для готельного бізнесу це означає, що конкурентною перевагою стає не лише вигідне розташування чи номерний фонд. У центрі уваги опиняються сервіс, довіра, якісна комунікація та здатність запропонувати гостю комплексний продукт, який виправдовує його очікування та витрати.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні витрати на літній відпочинок в Україні зросли на 25-40% порівняно з 2025 роком. Найбільший удар по гаманцю завдало проживання, що займає до 50% усіх витрат. Фокус літнього відпочинку змістився на гірські курорти та міський туризм.

Також на сторінках видання Delo.ua стартував спецпроєкт про розвиток внутрішнього туризму та інвестиції в туристичну нерухомість, у ході якого можна детальніше ознайомитись із найбільш відомими курортними об'єктами та реаліями їх дохідного потенціалу.