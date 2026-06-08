Украинцы планируют отдыхать дольше, дороже и раньше бронируют туры – исследование

Летний сезон 2026 может стать самым успешным за годы полномасштабного вторжения. Спрос на отдых среди украинцев показывает стабильно высокие показатели на фоне войны, высоких цен и рисков безопасности. Помимо этого, потребитель проявляет более зрелое поведение: поездки планируют раньше, отдыхают дольше, выбирают украинские направления и чаще заказывают услуги для лучшего восстановления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследования Ribas Hotels Group и Ribas Invest.

Внутренний туризм как тренд

По результатам исследования, 92% респондентов планируют нынешним летом отдых на выезде. Из них 70% намерены провести отпуск на украинских курортах, 22,6% отдохнут за границей. Только 7,5% участников опроса не намерены уезжать летом в другие локации на отдых.

Соответственно, на рынке формируется тенденция, когда внутренний туризм больше не является вынужденной альтернативой заграничным поездкам, а становится осознанным выбором потребителя.

Среди направлений, выбираемых украинцами, лидирует Одесса и побережье – 69,8% респондентов планируют отдохнуть именно там. 52,8% опрошенных рассматривают для отпуска Карпатский регион. Это подтверждает стабильно высокий спрос на два формата летнего отдыха: моря и горы.

Вместе с тем, путешественники охотно расширяют географию, и все чаще планируют маршруты Закарпатья, Волыни, Черкасщины и других регионов, где живописные ландшафты сочетаются со спокойной атмосферой, минимумом туристов и низкими ценами.

Карпаты, Закарпатье и Одесщина остаются лидерами бронирования

По данным Ribas Hotels Group, более 58% всех подтвержденных бронирований на летний сезон приходится на Закарпатье, Карпатский регион и Одесскую область. Именно эти направления остаются наиболее привлекательными для внутренних туристов.

Наибольшую динамику демонстрирует Буковель и окрестные локации, где спрос вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Одесском регионе количество запросов увеличилось на 14%, что свидетельствует о сохранении высокого интереса к морскому отдыху.

Украинцы все чаще планируют отдых заранее

Одной из важных тенденций сезона стало увеличение горизонта бронирования. По состоянию на начало мая в сети уже было подтверждено 21% прогнозируемых бронирований на июль и 12% – на август. Для сравнения, в прошлом году эти показатели составляли 15 и 7% соответственно.

Средний период между бронированием и поездкой вырос с 44 до 62 дней. Это свидетельствует о том, что украинцы стали внимательнее подходить к планированию отдыха, стремясь заранее выбрать качественный объект и зафиксировать стоимость проживания.

Но и спонтанный спрос никуда не исчез. Почти 28% бронирований осуществляется менее чем за пять дней до заезда.

Туристы отдыхают дольше

Возрастает не только количество бронирований, но и продолжительность отдыха. В среднем гости бронируют проживание на 3,8 ночи против 3,1 ночи в прошлом году.

Дольше всего отдыхают группы – в среднем 5,4 ночи. Семейные туристы остаются на 4,6 ночи, а индивидуальные путешественники – на 3,2 ночи.

Такая динамика свидетельствует об изменении потребительского поведения: украинцы все чаще выбирают полноценный отпуск вместо коротких поездок на выходные, стремясь максимально использовать время для восстановления и отдыха.

Сколько готовы тратить украинцы на отдых

Опрос показал, что 83% респондентов готовы платить за проживание в отеле для двоих от 1500 до 6000 гривен за ночь.

Наиболее востребованным остается сегмент от 3 000 до 6 000 гривен, избравший 43,4% опрошенных. В то же время, премиальный сегмент со стоимостью проживания более 7 000 гривен за ночь интересует только около 8% туристов.

Быстрее всего цены растут в Одесском регионе – примерно на 27% в год. Причиной является соединение высокого спроса и ограниченного количества качественных объектов. В Закарпатье и Буковеле темпы роста более умеренные – около 16%, что объясняется более высокой конкуренцией на рынке.

Отдых как способ обновления: главный тренд сезона

В 2026 году туристы все чаще ищут не просто место для ночлега, а комплексный опыт отдыха и обновления.

Наибольший рост среди дополнительных услуг показывают SPA и wellness-направления. Количество запросов на такие сервисы увеличилось на 44% по сравнению с прошлым годом, а средний чек вырос на 31%.

Именно поэтому наибольшие преимущества получают отели и курорты, которые предлагают не только комфортное проживание, но и дополнительные сервисы: оздоровительные программы, качественное питание, детскую инфраструктуру, природную обстановку и высокий уровень сервиса.

Соцсети стали главным каналом поиска отдыха

Меняются и методы выбора отдыха. Основным источником поиска туристических предложений сегодня есть социальные сети, которыми пользуются 79,2% опрошенных.

Платформу Booking.com используют 56,6% респондентов, рекомендации друзей и знакомых – 45,3%, а официальные сайты гостиниц – 24,5%.

В то же время в Ribas Hotels Group отмечают рост доли прямых бронирований. Если летом 2025 их доля составляла 65%, то сейчас превышает 70%. Около 22% всех бронирований осуществляется через телефонные звонки и мессенджеры.

Это свидетельствует о желании гостей получить дополнительную консультацию, персональное предложение и уверенность в деталях предстоящей поездки.

Безопасность стала обязательным условием, а не преимуществом

Исследование отмечает отношение туристов к вопросу сохранности. Только 1,9% опрошенных назвали ее среди ключевых критериев выбора места отдыха.

В то же время 45,3% респондентов отметили, что именно риски безопасности могут стать причиной отказа от поездки.

Это свидетельствует о том, что безопасность больше не рассматривается как дополнительное преимущество. Для большинства туристов она стала базовым требованием, без которого решение о бронировании часто не принимается.

Рынок переходит в новую фазу развития

Летний сезон 2026 демонстрирует дальнейшее взросление внутреннего туристического рынка. Украинские путешественники стали более требовательны к качеству сервиса, внимательнее планируют поездки и готовы тратить больше на комфорт и восстановление.

Для гостиничного бизнеса это означает, что конкурентным преимуществом становится не только выгодное расположение или номерной фонд. В центре внимания оказываются сервис, доверие, качественная коммуникация и способность предложить гостю комплексный продукт, оправдывающий его ожидания и затраты.

Напомним, в нынешнем сезоне расходы на летний отдых в Украине выросли на 25-40% по сравнению с 2025 годом. Наибольший удар по кошельку нанесло проживание, занимающее до 50% всех расходов. Фокус летнего отдыха сместился на горные курорты и городской туризм.

Также, на страницах издания Delo.ua стартовал спецпроект о развитии внутреннего туризма и инвестициях в туристическую недвижимость, в ходе которого можно ознакомиться с наиболее известными курортными объектами и реалиями их доходного потенциала .