В среднем 661 евро: куда едут отдыхать украинцы летом 2026 года

В преддверии летнего сезона 2026 года украинский туристический рынок демонстрирует кардинальное изменение трендов. Несмотря на то, что стоимость автобусных туров за год выросла в среднем на 16% до около 661 евро, спрос на этот вид отдыха продолжает стремительно увеличиваться. Туристы все чаще отказываются от авиапутешествий в пользу автобусных маршрутов в европейские курорты.

Об этом Delo. ua сообщают украинские туроператоры.

"Если в 2025 году средний чек на тур составлял 571 евро, то в 2026 году он вырос до около 661 евро", - говорит директор компании Join UP! Украина Ирина Мосулезная.

На старте сезона актуальные цены за одного туриста при двухместном размещении распределились следующим образом:

Болгария стоит от 9750 грн,

Черногория - от 11 156 грн,

Турция - от 15 842 грн,

Греция – от 19 935 грн.

При этом Болгария остается наиболее доступным направлением, хотя в прошлом году аналогичные туры туда были дешевле в среднем на 15–20%.

Триумф европейского направления

Несмотря на рост стоимости автобусные программы остаются одним из самых доступных вариантов отдыха по сравнению с авиатурами. У Join UP! Украина объясняет стабильность этого сегмента высоким спросом среди семейных туристов.

"Для многих семей, особенно с детьми, автобусные туры - это понятный и предсказуемый формат отдыха, позволяющий избежать стресса в аэропортах и получить более доступную стоимость путешествия", - объясняет Мосулезная.

В то же время, структура спроса существенно меняется. Туристы постепенно отказываются от долгих переездов в пользу более коротких маршрутов.

Ирина Мурсулезная отметила, что интерес к автобусным турам в Турцию сократился почти втрое по сравнению с 2024 годом. Наиболее динамично растет Болгария, где спрос практически удваивается ежегодно.

"В 2025 году только курорт Солнечный берег принял столько же туристов, сколько годом ранее приходилось на все автобусные программы вместе", - подчеркнула директор Join UP! Украина.

В топе также остаются Греция и Черногория, демонстрирующие стабильный рост.

Подобную тенденцию подтверждает и директор туристической сети "Поехали с нами" Олег Кулик.

"Мы видим настоящий бум на европейских направлениях: раннее бронирование на Болгарию выросло на 37%, Греция показала +61%, а Испания — +69%. Выиграют именно те направления, куда можно доехать автобусом. Такие путешествия становятся все более популярными, тогда как интерес к авиатурам снижается",

Топливные сборы вернулись, но автобусные туры остаются более выгодными

Одной из ключевых причин смещения туристического спроса в сторону автобусных путешествий стало возвращение топливного сбора на авиарынке. На фоне обострения ситуации в районе Ормузского пролива мировые цены на нефть пошли вверх, из-за чего туроператорам пришлось вернуть дополнительные доплаты за горючее.

Как объясняет директор туристической сети "Поехали с нами" Олег Кулик, для автобусных туров влияние топливных сборов остается минимальным - в среднем 5-15 евро с человека.

"Например, для маршрута Львов - Будва дополнительные расходы на топливо могут составить около 535 евро за рейс. В пересчете на одного пассажира это примерно 9-11 евро", - отмечает Кулик.

Для авиаперелетов ситуация значительно сложнее. По словам эксперта, туристам приходится доплачивать за уже забронированные туры в среднем от 30 до 60 евро с человека в зависимости от направления.

"Для авиаперелетов доплаты значительно выше: в Анталию из Кишинева - около 37 евро с человека, в Тиват и Салоник - 42 евро, а в Крит - около 54 евро", - объясняет эксперт.

Кулик добавляет, что топливные сборы не фиксированы и могут меняться вместе с ценами на нефть, что создает для туристов дополнительную неопределенность уже после бронирования поездки.

Спрос смещается в сторону среднего и премиум-сегмента

Туроператоры также фиксируют изменение потребительского поведения украинцев. Туристы все чаще выбирают более дорогие и качественные туры, а глубина планирования путешествий увеличилась до 29 дней против 24 в 2024 году.

"Раннее бронирование – это новый стандарт, и уже 17% всех туров покупают заранее, ведь это позволяет получить премиальный отдых по цене среднего", – отмечают в Join UP! Украина.

В компании также сообщили о росте спроса на дорогостоящие путешествия. Направления типа Мальдивы или Вьетнам становятся все популярнее, а туристы все чаще готовы тратить 200-250 тысяч гривен на двоих и более.

По словам представителей рынка, путешествия все чаще воспринимаются не как роскошь, а способ психологического восстановления и «перезагрузки».