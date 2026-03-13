Из-за войны на Ближнем Востоке спрос на туры упал на 20%: какие направления подешевели

Доминикана туризм
Из-за войны на Ближнем Востоке упал спрос даже на экзотические направления. Фото с сайта Поехали с нами.

Из-за обострения на Ближнем Востоке украинцы поставили раннее бронирование на паузу, а спрос на туры просел минимум на 20%. Больше всего пострадали направления с пересадками через Дубай, Абу-Даби и Доху, в то время как отдельные туры подешевели на 200–300 долларов.

Об этом сообщает Delo. ua представители туристических агентств.

Менеджер турагентства "Полечу, куда хочу!" Екатерина Тригуб говорит, что часть клиентов решила временно отложить бронирование из-за неопределенности в мире.

"Около 20% потенциальных туристов взяли паузу на неделю-полторы, чтобы проследить за развитием ситуации. В целом спрос уменьшился примерно на треть по сравнению с прошлым годом", — отмечает она.

Подобную тенденцию подтверждает и директор туристического агентства "Поехали с нами" Олег Кулик. Он отмечает, что февраль-март — это традиционно активный период раннего бронирования, однако в этом году спрос ниже. Но из-за событий на Ближнем Востоке спрос на отдых упал более чем на 20%.

Закрытие авиахабов Ближнего Востока ударили по экзотическим турам

Туристические агентства отмечают, что наиболее пострадали направления, зависящие от пересадок в крупных авиахабах Ближнего Востока. Именно из-за закрытия или ограничения работы этих аэропортов усложнилась логистика, что ударило прежде всего по экзотическим маршрутам.

Менеджер агентства "Полечу, куда хочу!" Екатерина Тригуб рассказывает, что часть популярных стран фактически выпала из продажи.

"Такие страны как ОАЭ, Оман и Катар сейчас недоступны для бронирования. Дубай, Абу-Даби и Доха — это ключевые точки пересадок на дальние направления. Из-за их ограниченной работы существенно упал спрос на Мальдивы, Индонезию и большинство стран Азии", — объясняет она.

У компании Join UP! Украина подтверждают: частичное закрытие воздушного пространства повлияло не только на продажи, но и на саму логистику перелетов. Директор компании Ирина Мосулезная отмечает, что авиакомпании вынуждены корректировать маршруты, что сказывается на регулярности рейсов.

"Программа в ОАЭ приостановлена, а аэропорты Дубая, Шарджи и Абу-Даби обслуживают только специальные эвакуационные рейсы. Из-за ограничений на полеты и риски безопасности мы сосредоточены прежде всего на поддержке туристов и организации их безопасного возвращения домой", — говорит она.

По словам Мосулезной, сбои также зафиксированы в программах во Вьетнам, Занзибар, Мальдивы и Шри-Ланку. Поэтому часть туристов переориентируется на более доступные направления с прямыми рейсами или удобными стыковками через Европу.

Спрос упал – цены просели: как война повлияла на стоимость отдыха

Снижение спроса сразу сказалось и на стоимости туров. Туристические агентства объясняют: события такого масштаба, в частности войны, неизбежно влияют на продажи. В периоды неопределенности, когда путешественники берут паузу, цены реагируют довольно быстро идут вниз.

По оценкам агентства "Поехали с нами", из-за спада спроса туры подешевели примерно на 30%. Например, недельный отдых на двоих в четырехзвездочном отеле Rehana Sharm Resort в Шарм-эль-Шейх в феврале стоил около 52 тыс. грн, а сейчас — примерно 46 тыс. грн. Подобная динамика наблюдается и в других отелях: в среднем пара может сэкономить 200–300 долларов.

Директор компании Join UP! Украина Ирина Мосулезная объясняет, что стоимость формируется под влиянием многих факторов – от даты поездки до спроса на конкретную гостиницу.

"Даже если рынок демонстрирует снижение на 5-20%, это не значит, что все туры подешевели одинаково - все зависит от направления, периода путешествия и уровня загрузки отелей", - отметила Мурсулезная.

Часть туристов пользуется моментом и бронирует отдых подешевле, рассматривая это как возможность сэкономить.

Параллельно меняется география поездок: по словам Екатерины Тригуб, все чаще выбирают страны Европы — в частности, Испания , Италия и курорты Адриатического побережья.