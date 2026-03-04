Война на Ближнем Востоке бьет по себестоимости украинского зерна: что будет с экспортом на $4,4 млрд

Эскалация на Ближнем Востоке создает для украинских аграриев риск роста себестоимости, а не ценовой бонус на мировых рынках. Из-за подорожания нефти, аммиака и газа могут подняться цены на азотные удобрения — ключевой ресурс для производства кукурузы и подсолнечника. Под риском находится не более 10% экспорта украинской агропродукции в этот регион.

Об этом сообщил аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования (KSE Агроцентр) Киевской школы экономики Павел Мартышев.

Утратит ли Украина $4,4 млрд экспорта из-за войны на Ближнем Востоке

Поставки украинской агропродукции в 2025 году в страны Ближнего Востока оценивались примерно в $4,4 млрд .

В целом Украина экспортирует агропродукцию в такие страны Ближнего Востока, как Египет, ОАЭ, Ливан, Сирия.

Национальная ассоциация сахарников Украины "Укрсахар" сообщала, что, в частности, среди основных покупателей украинского сахара в 2025 году были такие страны Ближнего Востока, как:

Ливан – 15% экспорта;

Ливия – 7%;

Сирия – 6%;

Комментируя, какую часть этой суммы Украина может потерять в случае эскалации конфликта Мартышев, отметил, что по его мнению риски не являются критическими. Ведь Ближний Восток – неоднородный регион. Есть разница между странами Персидского залива, например Катар и импортерами зерна Северной Африки и восточного Средиземноморья.

Украинский экспорт больше нацелен на Турцию, Египет и страны Северной Африки. Меньше страны, которые географически ближе к Ирану, отметил аналитик.

Даже если часть поставок в Персидский залив временно сократится, объемы могут быть переориентированы на другие рынки.

Это может создать краткосрочное напряжение, но не системный обвал экспорта, считает Мартышев.

На какие страны Украина может переключиться?

Среди стран, куда может переключиться Украина, есть Северная Африка. Алжир, где доминирует французская пшеница, иногда закупает и украинскую. Потенциальными рынками сбыта эксперт также называют Марокко, Тунис. В Египте ситуация непростая из-за засухи, дамбы на Ниле, которую делает Эфиопия, что повышает зависимость страны от импорта зерна. То есть, рынок Египта достаточно вместительный, сказал Мартышев .

Турция является важным партнером. Туда Украина снабжает малыми кораблями, соответственно, это немного диверсифицирует риски, потому что малый корабль – это малые партии, малый риск по сравнению с большими кораблями, объяснил аналитик.

Затем это частично регион Субсахарской Африки — Нигерия. Это азиатские рынки – Индонезия, Бангладеш, частично Пакистан. Поэтому вероятный сценарий – частичное временное проседание, а не системная потеря миллиардов, добавил собеседник Delo.ua.

По оценке аналитика, доля украинского экспорта агропродукции в страны Ближнего Востока, которая может оказаться под риском из-за эскалации конфликта, невелика – всего несколько процентов и не превышает 10% общего объема.

Энергетический фактор и удобрения

Война на Ближнем Востоке может повлиять на увеличение себестоимости производства зерновых и масличных в Украине, отметил Мартышев.

Около 20% мировых поставок нефти, аммиака и газа проходят через Ормузский пролив. Соответственно, по словам аналитика, любые перебои в регионе автоматически:

повышают цены на нефть;

тянут за собой газ;

увеличивают стоимость аммиака;

дорожают азотные удобрения.

Аммиак уже демонстрирует рост, и продолжительность этого ценового шока пока неизвестна, отметил Мартышев.

Для Украины – это не очень хорошая динамика, ведь именно сейчас аграриям важно закупать удобрения. Они частично уже сделали запасы весенней посевной и летних работ, но не полностью. Поэтому, возможно, часть удобрений аграриям придется покупать по более высоким ценам, отметил эксперт.

Крупнейший потребитель азотных удобрений:

кукуруза;

подсолнечник.

Именно кукуруза и подсолнечное масло формируют основу украинского агроэкспорта — около $5 млрд. каждая категория в среднем за год, напомнил Мартышев. Пшеница тоже важна, но она на третьем месте.

"Соответственно, мы получаем такой удар по себестоимости прежде всего кукурузы и подсолнечника", — сказал аналитик KSE.

Удобрения и горючее составляют около 25-30% себестоимости кукурузы и подсолнечника. То есть примерно треть издержек на производство. Если цены на энергоносители и азотные удобрения будут еще расти в стоимости, то эта доля может вырасти выше трети общей себестоимости, пояснил Мартышев.

Почему мировые цены не растут пропорционально

Цены на зерно существенно не выросли на мировых рынках, потому что география не супер критична для рынка зерна.

Мартышев назвал причины:

в мире высокие урожаи;

регион конфликта не является критическим производителем зерна;

возможно выпадение Ирана как импортера кукурузы.

"Боевые действия в закупающем зерно регионе. То есть Иран существенный импортер кукурузы. Если рынок Ирана закрыт, то это давит на цены на кукурузу", — пояснил собеседник Delo.ua.

По его словам, работают два взаимокомпенсирующих фактора:

геополитический риск - потенциальный рост цен;

выпадение импортеров – снижение спроса.

В результате — рынок балансирует без резкого скачка котировок.

Почему отреагировала соя, но не подсолнечник

Мартышев отметил, что капитального роста цен не произошло, кроме масличного сектора, например, выросло соевое масло, поскольку:

соя используется для производства биотоплива;

цена биоэтанола коррелирует с нефтью;

более дорогая нефть — более дорогое соевое масло.

Подсолнечное масло преимущественно пищевой продукт, а не сырье для биотоплива, поэтому его цена отреагировала слабее.

Для Украины это мало что дает, поскольку соя занимает меньшую долю в структуре экспорта по сравнению с кукурузой и подсолнечником.

" То есть мы видим ситуативный шок, который может быть по себестоимости, в то же время цены не очень растут, именно из-за этого фактора", - отметил аналитик KSE.

Двойное давление: себестоимость + логистика

Украинские аграрии могут оказаться между:

ростом затрат на удобрения, энергоносители;

низкими мировыми ценами из-за глобального профицита

удорожанием железнодорожных тарифов;

рисками для портовой инфраструктуры из-за атак.

Электронная зерновая биржа Украины сообщала, что из-за войны в Иране нефть подорожала на 15%, а газ — на 30%, что впоследствии повысит стоимость удобрений. Тем не менее, цены на украинскую кукурузу и другое зерно падают: спрос на Ближнем Востоке сократился, а экспортные перспективы остаются под давлением.