Война в Иране может обвалить цены на украинскую кукурузу — эксперт

Украина может потерять стратегическое направление экспорта кукурузы / Depositphotos

Обострение ситуации на Ближнем Востоке усугубляет риски для мирового агросектора. Поскольку регион ежегодно закупает около 20 млн. тонн кукурузы, он является стратегическим рынком для Украины, и любое торможение импорта критически влияет на внутренние цены.

Как пишет Delo.ua, об этом в комментарии Latifundist.com рассказал брокер White Brokers Олег Златов.

По его словам, прямых поставок кукурузы в Иран Украина фактически не осуществляет, однако немаловажную роль играет Турция как торговый хаб.

Часть объемов, продаваемых турецким компаниям, попадает на ближневосточные рынки. Поэтому даже косвенные риски в регионе влияют на украинских экспортеров.

Златов отметил, что последний рост цен на кукурузу в Украине был в значительной степени вызван активизацией покупателей с Ближнего Востока. Именно их спрос поддержал рынок и позволил ценам на условиях DAP порты Украины укрепиться.

Соответственно, если из-за военных рисков этот спрос приостановится или замедлится, рынок может потерять один из главных драйверов роста.

Эксперт добавил, что в краткосрочной перспективе нельзя исключать финансовые риски.

Если часть контрактов с ближневосточными контрагентами будет пересмотрена, отсрочена или отменена через форс-мажор, некоторые украинские трейдеры могут столкнуться с кассовыми разрывами или даже дефолтами по обязательствам.

Это, в свою очередь, может повлечь за собой дополнительную продажу товара "с колес" или перепродажу контрактов, что усилит давление на цены.

Напомним, благодаря прогнозируемому урожаю в 29,9 млн. тонн, Украина сможет экспортировать 23,8 млн. тонн кукурузы, что на 8,3% превышает прошлогодние результаты. Показатели свидетельствуют о постепенной стабилизации агросектора и восстановлении производственных мощностей после последствий российской оккупации.

Татьяна Бессараб