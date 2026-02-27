Экспорт кукурузы из Украины вырастет на 8%: прогнозы УКАБ на текущий сезон

Прогноз урожая кукурузы в 29,9 млн тонн позволит Украине поставить на внешние рынки 23,8 млн тонн зерна, что на 8,3% больше показателей предыдущего сезона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Прогнозы производства и урожайности

По данным УКАБ, происходит постепенное обновление объемов производства кукурузы после оккупации части территории Украины российскими войсками.

Согласно прогнозам, в 2025/26 МГ объемы урожая составят 29,9 млн тонн, что на 11,2% больше, по сравнению с прошлым маркетинговым годом, хотя и на 6,8% меньше среднего показателя последних 5 лет.

Динамика экспорта

В текущем сезоне ожидается экспорт на уровне 23,8 млн. тонн, что на 8,3% превышает объемы прошлого МГ.

Для сравнения: в 2024/25 МГ экспорт кукурузы сократился на 25,6%, составив 22,0 млн тонн. Сокращение экспорта было обусловлено более низким объемом производства кукурузы и значительным уменьшением переходных запасов – с 6,4 млн тонн в 2023/24 МГ до 3,7 млн тонн в 2024/25 МГ.

Возобновление темпов производства в новом сезоне позволит компенсировать предыдущее падение и активизировать внешнюю торговлю, отмечают в УКАБ.

Внутреннее потребление

Общий объем внутреннего использования кукурузы оценивается в 6,2 млн тонн. Основная часть этого объема – 5,2 млн тонн – направлена на потребности животноводства как кормовая база.

Остальные зерна распределены между семенным фондом (182 тыс. тонн) и промышленной переработкой на непродовольственные цели (418 тыс. тонн).

Напомним, продолжительные морозы в Украине замедлили продажи кукурузы, поскольку фермеры откладывают отгрузки в надежде на более благоприятные условия. Поэтому экспортные цены выросли на 2–3 $/т и достигли 207–211 $/т.