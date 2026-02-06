Ячмень и кукуруза дорожают: трейдеры предлагают премиальные цены

В портах Украины цены на ячмень выросли до 10 800–11 000 грн/т (220–222 $/т), а некоторые трейдеры предлагали более 11 000 грн/т из-за высокого курса доллара. Одновременно стремительное удорожание фуражной кукурузы на 5–6 $/т до 210–212 $/т дополнительно поддерживает рост цен на ячмень.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Зерновой рынок

Морозы и неблагоприятные погодные условия продолжают ограничивать поставки зерновых от фермеров, поэтому трейдерам приходится предлагать премиальные цены за быстрые поставки ячменя и кукурузы. Последние международные тендеры свидетельствуют о том, что спрос на фуражный ячмень остается стабильно высоким.

В украинских портах цены на ячмень выросли до 10 800–11 000 грн/т (220–222 $/т), а некоторые трейдеры предлагают более 11 000 грн/т с учетом укрепления курса доллара. Одновременно цены на фуражную кукурузу поднялись на 5–6$/т до 210–212$/т, что также поддерживает рынок ячменя.

По данным на 1 февраля 2026 года, в 2025/26 маркетинговом году Украина экспортировала лишь 1,34 млн т ячменя по сравнению с 2,08 млн т за аналогичный период прошлого года, поэтому потенциал экспорта оценивается в 1–1,2 млн т.

Цены на пивоваренный ячмень остаются стабильными на уровне 10600–11000 грн/т с доставкой на завод. Причиной является дефицит электроэнергии, из-за которого перерабатывающие простаивают, а также слабый экспортный спрос на солод, обусловленный высокой конкуренцией с европейским производством.

