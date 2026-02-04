Производство подсолнечного масла в Украине в 2026 году может составить 4 млн тонн

Производство подсолнечного масла в Украине в 2026 году может составить около 4 млн тонн, что меньше довоенных показателей в 5–6 млн тонн, однако хватит для покрытия внутренних потребностей страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение руководительницы аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светланы Литвин.

По ее словам, внутренняя потребность Украины составляет 400–500 тыс. тонн, поэтому внутреннее обеспечение будет достаточным, однако, сокращение производства уменьшает экспортный потенциал и возможность привлечь дополнительные средства в страну.

Уменьшение урожайности подсолнечника связано с оккупацией части южных территорий, где традиционно выращивали эту культуру. В 2024-2025 годах объемы уборки семян подсолнечника составляли 11 и 10 млн тонн соответственно, тогда как до войны они достигали 16 млн тонн.

Литвин отметила, что рост цен на подсолнечное масло связан с сокращением урожая, российскими обстрелами инфраструктуры и ограничением экспорта. При этом цены тесно коррелируют с мировыми ценами на соевое, рапсовое и пальмовое масло.

Украина также пытается увеличивать переработку других масличных культур: по оптимистическому прогнозу, в 2026 году производство соевого и рапсового масла может достигнуть по 500 тыс. тонн, однако эти объемы пока не компенсируют потери производства подсолнечного масла.

Отметим, по состоянию на конец января в Украине постепенно начал дешеветь подсолнечник, еще недавно держащий высокие ценовые позиции. Значительное предложение сырья позволило переработчикам закрыть около 60–70% своих потребностей в феврале. Поэтому закупочная активность падает, а готовность платить премии фактически исчезла.