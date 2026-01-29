В Украине ожидается снижение цен на подсолнечник до 700 гривен за тонну: какая причина

В Украине постепенно дешевеет подсолнечник, еще недавно держащий высокие ценовые позиции. Значительное предложение сырья позволило переработчикам закрыть около 60–70% своих потребностей в феврале. Поэтому закупочная активность падает, а готовность платить премии фактически исчезла.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Всеукраинский аграрный совет (ВАР).

Перерабатывающие заводы пока проявляют сдержанность в закупках. В краткосрочной перспективе ожидается дальнейшее понижение котировок. Если в пиковые периоды подсолнечник с маслом 48% торговался на уровнях 29 500 – 29 700 грн/т за небольшие партии, то сейчас цены находятся в диапазоне 28 800 – 29 000 грн/т.

Аналитики сельскохозяйственного кооператива "Пуск", созданного в пределах ВАР, отмечают: "Сейчас мы видим локальный максимум, и в краткосрочной перспективе цена может скорректироваться на 500–700 грн/т".

Пока оснований для резкого обвала рынка пока нет. Предложение подсолнечника остается ограниченным, что формирует относительно прочную ценовую базу. При отсутствии существенных негативных факторов в феврале-марте рынок может снова попытаться протестировать 29 500 – 30 000 грн/т.

Ранее, 23 января, сообщалось, что закупочные цены на подсолнечник резко выросли и достигли наивысшего уровня в сезоне 2025/26 на фоне удорожания подсолнечного масла на мировых рынках и скачка курса доллара на межбанке.