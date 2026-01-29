Запланована подія 2

В Україні очікується зниження цін на соняшник до 700 гривень за тонну: яка причина

насіння соняшнику
В Україні очікується зниження цін на соняшник. / Freepik

В Україні поступово дешевшає соняшник, який ще нещодавно тримав високі цінові позиції. Значна пропозиція сировини дозволила переробникам закрити близько 60–70% своїх потреб на лютий. Через це закупівельна активність падає, а готовність платити премії фактично зникла.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Всеукраїнська аграрна рада (ВАР).

Переробні заводи наразі виявляють стриманість у закупівлях. У короткостроковій перспективі очікується подальше зниження котирувань. Якщо у пікові періоди соняшник з олійністю 48% торгувався на рівнях 29 500 – 29 700 грн/т за невеликі партії, то нині ціни перебувають у діапазоні 28 800 – 29 000 грн/т.

Аналітики сільськогосподарського кооперативу "Пуск", створеного в межах ВАР, зазначають:"Зараз ми бачимо локальний максимум, і в короткостроковій перспективі ціна може скоригуватися на 500–700 грн/т".

Наразі підстав для різкого обвалу ринку наразі немає. Пропозиція соняшнику залишається обмеженою, що формує відносно міцну цінову базу. За відсутності суттєвих негативних чинників у лютому–березні ринок може знову спробувати протестувати рівні 29 500 – 30 000 грн/т.

Раніше, 23 січня, повідомлялося, що закупівельні ціни на соняшник різко зросли та досягли найвищого рівня у сезоні 2025/26 на тлі подорожчання соняшникової олії на світових ринках і стрибка курсу долара на міжбанку.

Автор:
Тетяна Ковальчук