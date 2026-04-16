Після індексації середня пенсія в Україні залишається нижче фактичного прожиткового мінімуму – Гетманцев

Данило Гетманцев / Фото: facebook.com/d.getmancev

Попри індексацію, середня пенсія становить лише близько 26% від доходу. Це суттєво менше від прийнятного рівня. Згідно із міжнародними стандартами пенсія має становити не менше 40% від заробітної плати людини.

Як пише Delo.ua, про це  заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев

За даними Пенсійного фонду України, станом на 1 квітня 2026 року за рік кількість пенсіонерів скоротилася на 280 000 осіб — з 10,33 млн до 10,05 млн. Середня пенсія зросла з 6341 до 7236 гривень (квітень 2025 до квітня 2026 року) – на 895 гривень, або на 14%. Показник інфляції за аналогічний період зафіксовано на рівні 7,9%.

"Тобто за рахунок індексації з 1 березня пенсії зросли швидше, ніж ціни. Здавалося б, це позитивний сигнал. Але чи означає це реальне покращення життя?", — зауважив Гетманцев.

Середня зарплата у лютому 2026 року становила 28 321 грн. Якщо порівняти її із середньою пенсією, виходить, що пенсіонери отримують лише близько 26% від доходу.

Середня виплата без урахування військових пенсій становить 6584 грн, що нижче за фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який дорівнює 7038 грн.

"Близько 7 мільйонів людей отримують пенсію, яка не перевищує цей мінімум. А 300 тисяч змушені виживати на суму 2595 грн або навіть менше — це офіційний прожитковий мінімум, який давно не відповідає реальності. Тобто більшість пенсіонерів живе за межею базових потреб", — зазначив політик.

За його словами, у пенсійній системі спостерігається нерівність розподілу коштів: "При однакових умовах сплати внесків одні люди ледве виживають, а інші отримують десятки і навіть сотні тисяч гривень".

Поки більшість пенсіонерів живе на суми, нижчі за фактичний мінімум. Гетманцев навів наступний приклад: близько 4 000 суддів у відставці отримують довічне утримання в середньому понад 114 000 грн. Окремі виплати суддям та прокурорам за рішеннями судів сягають 172 000–246 000 грн на місяць.

"Це вже не про соціальний захист. Це — про дисбаланс і несправедливість. Очевидно, що пенсійна система потребує глибоких змін", — наголосив нардеп.

За його словами, пенсії повинні забезпечувати гідне життя, а правила їх нарахування — бути єдиними та зрозумілими для всіх. Тому уряд має провести обіцяну реформу.

"Однак для окремих професій можуть бути запроваджені професійні пенсійні системи, але вони не повинні руйнувати баланс у суспільстві", — наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, у березні 2026 року Пенсійний фонд провів автоматичну індексацію виплат для 9,5 млн громадян, у результаті якої середня пенсія по країні досягла 7 137,26 грн, а середній розмір підвищення склав 648,93 грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук