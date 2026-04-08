Від 250 тисяч гривень: Гетманцев назвав розміри спецпенсій, призначених за рішеннями судів

Поки мільйони українських пенсіонерів змушені виживати на мізерну виплати, окремі категорії привілейованих осіб продовжують отримувати захмарні виплати у сотні тисяч гривень через затягування скасування спецпенсій.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Поки більшість українських пенсіонерів виживає — буквально рахує гривні на ліки та їжу — з’являються цифри, від яких важко не обурюватися", - написав він.

Топ-5 пенсій

Нардеп навів приклад п’яти найбільших пенсій, призначених за рішеннями судів:

245 990 грн,

219 276 грн,

193 772 грн,

190 932 грн,

172 941 грн.

Гетманцев уточнив, що чотири з п’яти — це пенсії колишніх працівників органів прокуратури.

За його словами, суди зобов’язують Пенсійний фонд виплачувати їм пенсії за вислугу років у розмірі до 90% від заробітної плати без жодних обмежень.

"І тут виникає просте питання: у якій реальності ми живемо? В одній — мільйони людей похилого віку отримують 2–4 тисячі гривень і опиняються за межею бідності. В іншій — окремі категорії через суди отримують сотні тисяч гривень щомісяця з бюджету, що не співмірні навіть з річним доходом пересічного пенсіонера. Це сигнал, що система працює не для всіх однаково", - наголосив Гетманцев.

Він зауважив, що справедлива пенсійна реформа обов’язково має передбачити обмеження надвисоких спецпенсій, щоб прибрати кричущу нерівність.

Нардеп нагадав, що законопроєкт №12278, який скасовує кланові пенсії, досі не винесено на друге читання.

Раніше Гетманцев повідомляв, що за рішеннями судів Пенсійний фонд у 2025 році виплатив 35 мільярдів гривень отримувачам спеціальних пенсій.

Кожен п’ятий пенсіонер в Україні отримує спецпенсію

Наразі приблизно кожному п’ятому пенсіонеру пенсії нараховуються за спеціальним законом. Це, зокрема, шахтарі, прокуратура, судді, чорнобильці, особи, звільнені з військової служби.

Також для спеціальних пенсійних систем застосовується окрема формула нарахування виплат, набагато більш привілейована, порівняно зі звичайною пенсійною.

При цьому на початку 2025 року Кабмін обмежив аномально високі спецпенсії держслужбовців. Зокрема, для всіх держслужбовців, котрі отримували 100-200 тис. грн на місяць, застосовані спеціальні обмежувальні коефіцієнти для скорочення розміру пенсій, вищих за 23 610 грн.