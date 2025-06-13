35 млрд грн спецпенсій виплатить Пенсійний фонд за рішенням судів

За рішеннями судів Пенсійний фонд у 2025 році повинен виплатити 35 мільярдів гривень отримувачам спеціальних пенсій.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зауважив, що зробити якісну справедливу пенсійну систему – одне з надскладних питань для держави, яким треба було займатися ще двадцять років, щоб громадяни мали гідні пенсії.

На спецпенсії 35 млрд грн

"Спецпенсії – це взагалі окрема тема. Коли поряд з мінімальною пенсією люди бачать суми спецпенсій прокурорів, суддів тощо, вони справедливо обурюються", - наголосив нардеп.

Він визнав, що в Україні недосконала пенсійна система та низькі пенсії, а в бюджеті немає грошей, аби підвищити виплати.

"Але для «обраних» в спеціальних законах робиться виключення. Для розуміння: 35 млрд гривень у видатках Пенсійного фонду цього року – це гроші на виплату за рішеннями судів такого роду пенсіонерам. Певним привілейованим кастам суспільства", - повідомив Гетманцев.

На думку нардепа, накопичувальна пенсійна система, детінізація заробітних плат, скасування спецпенсій – це взаємопов’язані питання, які всі потрібно вирішувати.

"Складні, які точно будуть зустрічати опір системи, ми вже зараз бачимо це на прикладі законопроекту про скасування спецпенсій прокурорів. Але місія будь-якого уряду, парламенту – робити непопулярні, але потрібні речі", - констатував Гетманцев.

Зауважимо, законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів, який уже пройшов перше читання у Верховній Раді, наразі опинився під загрозою. Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів не зміг ухвалити рішення щодо його подальшого розгляду.

При цьому на початку року Кабмін обмежив аномально високі спецпенсії держслужбовців. Зокрема, для всіх держслужбовців, котрі отримували 100-200 тис. грн на місяць, будуть застосовані спеціальні обмежувальні коефіцієнти для скорочення розміру пенсій, вищих за 23 610 грн.

Де взяти гроші на підвищення пенсій

Раніше нардеп повідомляв, що для підвищення розміру мінімальної пенсії в Україні до 4000 гривень потрібно додатково знайти близько 2,2 мільярда гривень на місяць.

Гетманцев зауважив, що на рік ця цифра порівняна із втратами держбюджету від тіньового ринку тютюну.

"Ще одним джерелом має стати скасовування спецпенсій. І це також резерв, який дасть можливість збільшити мінімальні, а, відповідно, й середні пенсії в державі", - переконаний очільник фінансового комітету.

Які пенсії отримують українці

1 квітня відбувся автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів - з урахуванням їх оновленого страхового стажу.

Також з 1 березня в Україні відбулася вже четверта за час повномасштабної війни індексація пенсій. У Мінсоцполітики заявили, що застосовують однакові правила для підвищення виплат.

Після індексації середня пенсія складає 6 341 грн. Проте кожен третій пенсіонер наразі отримує 3 340 грн пенсії.

Загалом індексація охопить понад 10 млн громадян, для більшості з них пенсії підвищаться на 11,5%. Втім інфляція за цей же період склала 14,6% — тобто фактично пенсійні виплати навіть зменшились. Крім того, деякі категорії громадян не відчують підвищення виплат через правову колізію. Чому так відбувається, розбиралось Delo.ua.