35 млрд грн спецпенсий выплатит Пенсионный фонд по решению судов

По решению судов Пенсионный фонд в 2025 году должен выплатить 35 миллиардов гривен получателям специальных пенсий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он отметил, что сделать качественную справедливую пенсионную систему – один из сверхсложных вопросов для государства, которым нужно было заниматься еще двадцать лет, чтобы у граждан были достойные пенсии.

На спецпенсии 35 млрд. грн.

"Спецпенсии – это вообще отдельная тема. Когда наряду с минимальной пенсией люди видят суммы спецпенсий прокуроров, судей и т.д., они справедливо возмущаются", — подчеркнул нардеп.

Он признал, что в Украине несовершенная пенсионная система и низкие пенсии, а в бюджете нет денег, чтобы повысить выплаты.

"Но для "избранных" в специальных законах делается исключение. Для понимания: 35 млрд гривен в расходах Пенсионного фонда в этом году – это деньги на выплату по решениям судов такого рода пенсионерам. Определенным привилегированным кастам общества", — сообщил Гетманцев.

По мнению нардепа, накопительная пенсионная система, детенизация заработных плат, отмена спецпенсий – это взаимосвязанные вопросы, которые нужно решать.

"Сложные, которые точно будут встречать сопротивление системы, мы уже сейчас видим это на примере законопроекта об отмене спецпенсий прокуроров. Но миссия любого правительства, парламента делать непопулярные, но нужные вещи", — констатировал Гетманцев.

Заметим, что законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров, который уже прошел первое чтение в Верховной Раде, оказался под угрозой. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов не смог принять решение о его дальнейшем рассмотрении.

При этом в начале года Кабмин ограничил аномально высокие спецпенсии госслужащих. В частности, для всех госслужащих, получавших 100-200 тыс. грн в месяц, будут применены специальные ограничительные коэффициенты для сокращения размера пенсий выше 23 610 грн.

Где взять деньги на повышение пенсий

Ранее нардеп сообщал, что для повышения размера минимальной пенсии в Украине до 4000 гривен нужно дополнительно обнаружить около 2,2 миллиарда гривен в месяц.

Гетманцев заметил, что на год эта цифра сравнима с потерями госбюджета от теневого рынка табака.

"Еще одним источником должно стать отмена спецпенсий. И это также резерв, который позволит увеличить минимальные, а, соответственно, и средние пенсии в государстве", — убежден глава финансового комитета.

Какие пенсии получают украинцы

1 апреля состоялся автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров – с учетом их обновленного страхового стажа.

Также с 1 марта в Украине прошла уже четвертая за время полномасштабной войны индексация пенсий. В Минсоцполитики заявили, что применяют равные правила для повышения выплат.

После индексации средняя пенсия составляет 6341 грн. Однако каждый третий пенсионер получает 3 340 грн пенсии.

В целом индексация охватит более 10 млн. граждан, для большинства из них пенсии повысятся на 11,5%. Впрочем, инфляция за этот же период составила 14,6% — то есть фактически пенсионные выплаты даже уменьшились. Кроме того, некоторые категории граждан не ощутят повышения выплат через правовую коллизию. Почему так происходит, разбиралось Delo.ua.