В Комитете Рады заблокировали отмену спецпенсий прокурорам — Гетманцев

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров, который уже прошел первое чтение в Верховной Раде, оказался под угрозой. Профильный Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов не смог принять решение о его дальнейшем рассмотрении.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилы Гетманцева.

"Несмотря на то, что руководство Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов выступало с поддержкой законопроекта, решение не было принято. Сопротивление со стороны прокурорского сообщества и некоторых поддерживающих их депутатов оказалось безумным", — подчеркнул депутат.

Политик заявил, что затягивание процесса не изменит конечного результата, ведь речь идет о справедливости и необходимости освобождения государственного ресурса для повышения минимальных пенсий.

Гетманцев ожидает, что хотя Комитет не смог рекомендовать к рассмотрению во втором чтении законопроект о ликвидации спецпенсий прокуроров, решения этого вопроса можно ожидать достаточно скоро, поскольку доработать и рассмотреть его могут на следующей неделе, на очередном заседании Комитета по социальной политике.

"Ждем соответствующего решения и вынесения этого законопроекта в зал во второе чтение. Призываю Комитет как можно быстрее сделать это, а коллег по парламенту – проголосовать за отмену этих феодальных привилегий. Это категорическое требование людей, то, чего от нас ждет общество", — добавил он.

Ранее Delo.ua писало о том, что в начале года Кабмин ограничил аномально высокие спецпенсии госслужащих. В частности, для всех госслужащих, получавших 100-200 тыс. грн в месяц, будут применены специальные ограничительные коэффициенты для сокращения размера пенсий выше 23 610 грн.