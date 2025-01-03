Кабмин ограничил аномально высокие спецпенсии госслужащих: насколько сократят выплаты

Кабмин установил ограничительные коэффициенты для выплаты специальных пенсий некоторых государственных служащих, получавших 100-200 тыс. грн в месяц. Для некоторых бывших таможенников, госслужащих, прокуроров, нардепов и членов правительства будут применены специальные коэффициенты, которые ограничат размер пенсий выше 23 610 грн. Такое решение правительство приняло 3 января, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он уточнил, что пенсии не будут уменьшаться для украинцев, получающих менее десяти прожиточных минимумов (ПМ, 23,6 тыс. грн в месяц).

"Метод следующий: если пенсия выше 23,6 тыс. грн., то Кабмин может применить соответствующие коэффициенты по ним. Ну типа пенсия признается, просто на этот год 10% от нее", — пишет Ярослав Железняк.

Постановление устанавливает следующие уменьшительные коэффициенты к спецпенсиям, превышающим 10 прожиточных минимумов (для людей, потерявших трудоспособность и пенсионеров прожиточный минимум составляет 2361 грн):

к части пенсии (пенсионной выплаты), которая превышает 10 размеров прожиточного минимума (ПМ), установленного для лиц, потерявших трудоспособность, и не превышает 11 размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, потерявших трудоспособность, — 0,5;

для пенсий размером 11-13 ПМ – 0,4;

для пенсий размером 13-17 ПМ – 0,3;

для пенсий размером 17-21 ПМ – 0,2;

для пенсий, превышающих 21 ПМ – 0,1.

Как по новому будут считать пенсии

Соответственно, пенсий в 70–100 тыс. грн в месяц в Украине больше не будет, объясняет Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы в комментарии для Delo.ua. Эти шаги нужны, чтобы сэкономить средства государственного бюджета, которые можно будет перенаправить из спецпенсий на наиболее критические нужды, в том числе военные.

Он приводит пример, как с помощью этого коэффициента будут уменьшаться спецпенсии: например, гражданин получает 26 тыс. грн в месяц, то есть пенсия находится в пределах 10-11 ПМ. на 23,6 тыс. грн коэффициент не применяется, а для остаточных 2,4 тыс. гр применяется коэффициент 0,5. Соответственно, в 2025 году этот пенсионер будет получать 23,6+1,2=24,8 тыс. грн вместо 26 тыс. грн. Если пенсия составляет, к примеру, 50 тыс. грн и превышает 21 ПМ, к ней применяется коэффициент 0,1. Соответственно, такой получатель спецпенсии в 2025 году будет иметь 23,6 + 26,4 х 0,1 = 26,24 тыс. грн, то есть почти вполовину меньше по сравнению с 2024 годом.

Олег Гетман подчеркивает, что по новым коэффициентам пенсии будут начисляться уже со следующего месяца. Также важно, что бывшие чиновники не смогут обжаловать это решение в суде и вернуть себе предыдущую пенсию.

"Проблему аномальных спецпенсий в сотни тысяч гривен давно пытались решить. Верхний предел этих пенсий пытались ограничивать или применили адресные запреты, но эти постановления успешно обжаловали в судах. Наши суды оказались очень лояльны к таким пенсионерам, и запрещали "дискриминировать" "бедных" спецпенсионеров с 50-100 тыс. грн в месяц", — объясняет эксперт.

В нынешнем формате с уменьшающимися коэффициентами спецпенсионеры вряд ли смогут возобновить выплаты в десятки тысяч гривен.

"Конечно, кто-то попытается это обжаловать. Мне кажется, это будут единичные случаи. Подавляющее большинство пенсионеров с такими безумными спецпенсиями понимают, что такие иски будут очень непопулярны в воюющей стране и вызовут существенный общественный резонанс", — добавляет Олег Гетман.

Скорее всего, введенные уменьшительные коэффициенты для спецпенсий продолжат действовать и после 2025 года. Общая экономия госбюджета составит несколько десятков миллиардов гривен в год и позволит поддерживать военные расходы, констатирует эксперт.

Напомним, Пенсионный фонд Украины в 2024 году направил на выплату пенсий 736,4 млрд. грн. Об этом сообщается на Facebook-странице ведомства. В 2023 году на выплату пенсий выделено 672 млрд. грн. Соответственно, в 2024 году этот показатель увеличился на 9,6% или на 64,4 млрд грн.