Кабмін обмежив аномально високі спецпенсії держслужбовців: наскільки скоротять виплати

Кабмін встановив обмежувальні коефіцієнти для виплати спеціальних пенсій деяких державних службовців, котрі отримували 100-200 тис. грн на місяць. Для деяких колишніх митників, держслужбовців, прокурорів, нардепів, та членів уряду будуть застосовані спеціальні коефіцієнти, які обмежать розмір пенсій, вищих за 23 610 грн. Таке рішення уряд прийняв 3 січня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він уточнив, що пенсії не зменшуватимуться для українців, хто отримує менш ніж десять прожиточних мінімумів (ПМ, 23,6 тис. грн на місяць).

"Метод наступний: якщо пенсія вище 23,6 тис. грн, то Кабмін може застосувати відповідні коефіцієнти по них. Ну типу пенсія визнається, просто на цей рік 10% від неї", - пише Ярослав Железняк.

Постанова встановлює наступні зменшувальні коефіцієнти до спецпенсій, що перевищують 10 прожиткових мінімумів (для людей, які втратили працездатність та пенсіонерів прожитковий мінімум становить 2361 грн):

до частини пенсії (пенсійної виплати), що перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму (ПМ), встановленого для осіб, які втратили працездатність, та не перевищує 11 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, — 0,5;

для пенсій розміром 11-13 ПМ — 0,4;

для пенсій розміром 13-17 ПМ — 0,3;

для пенсій розміром 17-21 ПМ — 0,2;

для пенсій, що перевищують 21 ПМ — 0,1.

Як по новому рахуватимуть пенсії

Відповідно, пенсій по 70-100 тис. грн на місяць в Україні більше не буде, пояснює Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи в коментарі для Delo.ua. Ці кроки потрібні, щоб зекономити кошти державного бюджету, які можна буде перенаправити зі спецпенсій на найбільш критичні потреби, в тому числі, військові.

Він наводить приклад, як за допомогою цього коефіцієнту зменшуватимуться спецпенсії: наприклад, громадянин отримує 26 тис. грн на місяць, тобто пенсія знаходиться в межах 10-11 ПМ. На 23,6 тис. грн коефіцієнт не застосовується, а для залишкових 2,4 тис. грн застосовується коефіцієнт 0,5. Відповідно, у 2025 році цей пенсіонер отримуватиме 23,6 + 1,2 = 24,8 тис. грн замість 26 тис. грн. Якщо пенсія становить, наприклад, 50 тис. грн і перевищує 21 ПМ, до неї застосовується коефіцієнт 0,1. Відповідно, такий отримувач спецпенсії у 2025 році матиме 23,6 + 26,4 х 0,1 = 26,24 тис. грн, тобто майже вполовину менше в порівнянні з 2024 роком.

Олег Гетман підкреслює, що за новими коефіцієнтами пенсії нараховуватимуться вже з наступного місяця. Також важливо, що колишні високопосадовці не зможуть оскаржити це рішення в суді і повернути собі попередню пенсію.

"Проблему аномальних спецпенсій в сотні тисяч гривень давно намагались вирішити. Верхню межу цих пенсій намагались обмежувати або застосували адресні заборони, але ці постанови успішно оскаржували в судах. Наші суди виявились дуже лояльними до таких пенсіонерів, і забороняли "дискримінувати" "бідних" спецпенсіонерів з 50-100 тис. грн на місяць", - пояснює експерт.

В нинішньому форматі зі зменшувальними коефіцієнтами спецпенсіонери навряд чи зможуть відновити виплати в десятки тисяч гривень.

"Звісно, хтось спробує це оскаржити. Мені здається, це будуть одиничні випадки. Переважна більшість пенсіонерів з такими шаленими спецпенсіями розуміють, що такі позови будуть дуже непопулярні в воюючій країні і викличуть суттєвий суспільний резонанс", - додає Олег Гетман.

Найімовірніше, введені зменшувальні коефіцієнти для спецпенсій продовжать діяти і після 2025 року. Загальна економія держбюджету складе кілька десятків мільярдів гривень на рік, і дозволить підтримувати військові видатки, констатує експерт.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України у 2024 році спрямував на виплату пенсій 736,4 млрд грн. Про це повідомляється на Facebook-сторінці відомства. У 2023 році на виплату пенсій виділено 672 млрд грн. Відповідно, у 2024 році цей показник збільшився на 9,6%, або на 64,4 млрд грн.