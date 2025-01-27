Заоблачных спецпенсий для топ-чиновников не будет — Оксана Жолнович

Минсоцполитики ограничило спецпенсии чиновникам и чиновникам, кроме участников боевых действий.

Минсоцполитики зарегистрировало законопроект о пенсиях по инвалидности, который уравнивает все подходы к начислению пособия по инвалидности, даже для чиновников.

Как отметила министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович на пресс-конференции в Киеве, в документе предлагаются изменения для учета выплат всем на общих основаниях. Теперь же сумма помощи не будет влиять на статус или должность претендента.

"Когда человек нуждается в поддержке в инвалидности, то неважно, это прокурор, или, например, специалист по учету, или, скажем, журналист — это не имеет значения. Это человек, нуждающийся в поддержке. Мы должны рассчитывать ту потребность в поддержке, а не спецстатус. Законопроект уравнивает все подходы к начислению пособия по инвалидности, они не зависят от статуса», – пояснила министерка.

Исключением из правила будет помощь участников боевых действий – для них отдельно сохраняется поддержка по инвалидности.

Кроме того, чтобы обеспечить справедливость в общей системе спецпенсий, когда отдельные категории пенсионеров выходят на пенсию быстрее и ее расчет осуществляют по более высоким параметрам, чем по общему правилу, в законе о госбюджете и в специальном постановлении ограничили коэффициентами все пенсии, составляющие более 23 тыс. грн.

Ограничения не коснутся тех, кто защищает Родину на фронте или защищал, начиная с 2014 года. В основном они будут касаться таких категорий специальных пенсий как пенсии силовиков, прокуроров, народных депутатов.

"Это, как правило, будут прокуроры и другие топ-чиновники, которые получали очень высокие пенсии. Обычно такие пенсии были получены в результате судебных решений. Таким образом, мы также показываем, что любые манипуляции не будут иметь смысла. И не стимулируем людей обращаться в суд", потому что есть закон, и его нужно соблюдать", – добавила Оксана Жолнович.

В 2024 году для людей с инвалидностью Минсоцполитики, кроме финансовой поддержки, расширило и комплекс услуг для экономической и социальной стабильности. Среди результатов:

направило 19,3 млрд грн на выплаты лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью с детства;

закупило 416,6 тысячи вспомогательных средств реабилитации для более 108 тысяч человек (на общую сумму 5 млрд грн);

существенно повысило предельную стоимость протезов, в том числе для военных;

полностью обеспечило необходимость реабилитации детей с инвалидностью.

Delo.ua писало о том, что в начале года Кабмин ограничил аномально высокие спецпенсии госслужащих. В частности, для всех госслужащих, получавших 100-200 тыс. грн в месяц, будут применены специальные ограничительные коэффициенты для сокращения размера пенсий выше 23 610 грн.