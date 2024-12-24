Какими будут социальные страховые выплаты после реформы єПотенціал, — интервью с министром Оксаной Жолнович

С 1 января 2025 года в Украине может кардинально измениться система установления инвалидности: по советской методике (МСЭК) в современную систему оценивания повседневного функционирования.

Концепция изменений относительно реформы системы соцстрахования, которую в Минсоцполитики называют Потенциал, заложена в законопроект №12209. Проект поддержала в первом чтении Верховная Рада. В настоящее время совместно проект дорабатывается до второго чтения рабочей группой при Комитете социальной политики ВРУ.

Какие изменения в страховых выплатах и услугах предполагает новая модель – в интервью Delo.ua рассказала министерша соцполитики Украины Оксана Жолнович.

О спикере

Оксана Жолнович, 45 лет, возглавляет министерство социальной политики Украины с июля 2022 года. С 2020 г. руководила департаментом социальной политики и здравоохранения Офиса президента. С 2019 по 2021 год была советницей министра соцполитики. Работала в сфере защиты лиц с инвалидностью. Являлась членом правления Фонда социального страхования от временной нетрудоспособности. Имеет высшее образование (ЛНУ им. Франко по специальности правоведение), кандидат юридических наук, доцент. В 2008 году защитила кандидатскую диссертацию на тему "Система трудового права Украины".

– Сегодня мы имеем три группы инвалидности и выплаты по ним. Реформа МСЭК предлагает акцентировать внимание не только на статусе инвалидности, но и на оценке функционирования. Логика государства ясна: количество людей с инвалидностью увеличивается, соответственно число работающих уменьшается. Чем новая система будет отличаться от старой?

Когда мы видим нынешнюю ситуацию с установлением инвалидности и поддержкой людей, получивших какую-либо травму или болезнь, понимаем, что нужны срочные изменения. Никто не удовлетворен работой медико-социальной экспертной комиссии. Люди не получали четкого понимания своих перспектив, а подчас и базовой поддержки. Не говоря уже о коррупции.

Именно поэтому реформа предполагает, что с 1 января 2025 система изменится. Вместо медико-социальной экспертной комиссии работает цифровизированная система оценки функционирования человека, которая будет осуществляться экспертными командами на базе кластерных и сверхкластерных больниц.

Что делает МСЭК сейчас? Она оценивает физические ограничения человека с точки зрения его способности обслуживать себя, жить и вести активную жизнь. От этого зависит присвоение первой, второй или третьей группы инвалидности. Оценка уровня потери трудоспособности — второстепенный этап, который на самом деле почти не проводится.

Комиссия не учитывает профессиональные особенности человека и то, как его ограничения влияют на способность работать.

Новая модель будет учитывать следующие нюансы. Ее задача — не просто фиксировать ограничения, а находить решение: обеспечивать лечение, реабилитацию, адаптацию или даже переквалификацию, чтобы каждый человек мог вернуться к работе или получить необходимую помощь.

- А как насчет бюрократии, на что массово жаловались ранее на МСЭК? Ее не станет больше?

Новые подходы не означают, что человек будет ходить по разным комиссиям, наоборот – ему вообще никуда не нужно будет ходить. Потому что мы оценку состояния человека будем проводить уже в больнице.

Все данные будут собираться, пока человек лечится и реабилитируется. И именно для того, чтобы сделать полноценный спокойный процесс восстановления и сбора всех данных, мы продолжаем возможность оплачиваемого больничного до более чем одного года.

– Можно уточнить, что это за больничный на полтора года? Все мы привыкли, что больничный – это две недели.

В большинстве случаев так и будет, если речь идет об обычных болезнях, таких как ОРВИ. Но есть более сложные ситуации – перелом бедра, ампутация, инсульт или онкология.

К примеру, сейчас после тяжелого инсульта человеку дают четыре месяца больничного, а дальше говорят: «Оформляй инвалидность». Ее фактически списывают, не позволяя восстановиться. А дальше человека увольняют с работы, а еще хуже – фиксируют его ограничения, и он остается без реабилитации и дохода. В таких условиях психологически сложно видеть другой путь, кроме как смириться со своим положением.

Похожая ситуация с онкологическими заболеваниями. Между сессиями химиотерапии человек находится в сложном состоянии и не может работать. Но временная инвалидность оставляет ее без достойной поддержки, в том числе финансовой. Это несправедливо. Есть и те, кто пытается самостоятельно реабилитироваться, работая и одновременно бегая на процедуры, отпрашивая у работодателя. Это тоже не человечно.

Мы предлагаем изменить подход. Больничный может длиться до 14 месяцев, при этом предусматриваем оплату как стационарной, так и амбулаторной реабилитации.

МСЭК полноценно не занимался восстановлением трудоспособности человека. Минсоцполитики планирует это изменить. Фото: соцсети Оксаны Жолнович

– Министерство акцентирует на изменениях в оценке функционирования в сфере занятости. Что же изменится?

Оценка функционирования в сфере занятости не новое понятие. У каждого человека, получившего статус инвалидности, в индивидуальной реабилитационной программе выставлена оценка функционирования. Более того, даже эти группы инвалидности несколько привязаны к проценту утраты функционирования.

Как и у всех военных – выплаты привязаны к проценту потери функционирования. Просто никто на этом не акцентировал, потому что все делалось одним скопом, — МСЭК, во время установления инвалидности. Теперь мы оценку именно в сфере занятости передаем более профессиональным людям. Как это происходит в Европе – в странах Балтии, Германии, где функционирование оценивается разными специалистами.

- Акцент на оценке функционирования может означать: давайте выгонять всех работать?

Напротив, наша реформа делает социальную поддержку более "человечной". Мы учитываем разные ситуации. Проект закона не означает, что всем автоматически будет больничный выписываться на год или больше. Но когда есть обстоятельства, которые делают невозможным работу человека, мы не имеем права отправлять его домой со словами "это твои проблемы, делай с этим что хочешь".

Собственно вот тогда у человека нет другого выхода, как быстро бежать и оформлять инвалидность, чтобы просто продолжить свое лечение и иметь возможность за что-то жить. Но ежемесячные страховые выплаты по инвалидности в сегодняшнем формате скудны: 30-40% от дохода, потому что пенсия у нас 40% от дохода. А если там еще и небольшой страховой стаж – еще меньше.

Разве это нормально, что человек со статусом инвалидности получает поддержку в размере только 2000 гривен? Больничный, по крайней мере – это во многих случаях 70-100% твоей заработной платы. Это гораздо лучшее финансовое покрытие, особенно на время, пока человек восстанавливается.

– Что все же предполагает поддержка функционирования – какие услуги и выплаты получит человек?

Сначала это будет больничный, который человек сможет получать в течение всего периода своего лечения или реабилитации, а не только в течение четырех месяцев, как сейчас. Он будет определяться по необходимости и будет зависеть от того, сколько времени нужно именно этому человеку, чтобы восстановить здоровье. Это первый плюс реформы.

Во-вторых, с 2026 г. появятся специалисты для оценки функционирования в сфере занятости. Мы отберем специалистов, научим их, чтобы они качественно оценивали профессиональную составляющую. Человек сможет предоставить все свои данные для проведения такой оценки в той же больнице, специалисту, который придет и поможет заполнить соответствующую анкету, или, если человеку это удобно и он захочет – он сможет заполнить такую анкету дистанционно, онлайн.

После тяжелой болезни в Минсоцполитики предлагают давать человеку больничный на полтора года. Фото: Delo.ua

Информацию о ее физических ограничениях соберут врачи через МКФ. А функционирование в сфере занятости будут оцениваться по другим характеристикам: образование, где и сколько времени работал, какими дополнительными навыками владеет, например, иностранный язык, IT, программирование и другое. Эти данные будут анализировать специалисты с точки зрения того, как лучше помочь человеку дальше найти себя на рынке труда (в случае, если человек из-за своей травмы или болезни, даже после реабилитации, не сможет вернуться к своему предыдущему месту работы).

Сегодня человеку с высшим экономическим образованием, если он обращается в службу занятости, просто предлагают работу – например, парикмахера. Хотя по навыкам это мог быть гораздо лучший учитель математики, чем парикмахер. Следует учитывать опыт, профессию и особенности человека. Это будут делать специально обученные эксперты.

И еще важно о выплатах: после реформы, если у человека будет полная потеря функционирования в сфере занятости — то есть с такими нарушениями мы вообще не можем человеку найти работу — страховая выплата составит 100% своей средней зарплаты, которую она получала до наступления страхового случая (но не выше ныне действующего ограничения по выплатам в размере 10 прожиточных минимумов).

Это в разы большие выплаты по сравнению с тем, что есть сегодня. Напомню: до сих пор пенсия по инвалидности даже первой группы – это 40% от зарплаты в лучшем случае.

"Стремимся, чтобы 50% людей с инвалидностью в Украине могли работать"

- Изменятся ли подходы в определении групп инвалидности, возможно, их станет больше? И будут ли оптимизированы эти выплаты?

Группы инвалидности мы не трогаем, ведь это физическое функционирование. Они остаются постоянными. Мы меняем только подход к выплатам – привязываем их к проценту потери функционирования.

На самом деле большинство людей возвращаются на работу. Даже люди с первой группой инвалидности работают, потому что они хотят работать. И это верная история. Поэтому для тех, кто потерял работу и не может работать, мы выплачиваем среднюю заработную плату и дополнительную помощь. Тем, кто после травмы вернулся к работе, но из-за снижения функционирования получает меньший доход, мы компенсируем разницу до предыдущего заработка.

Этот подход справедлив, ведь он устраняет злоупотребления, случавшиеся, например, среди прокуроров. Некоторые, оформив инвалидность, продолжали работать, получали зарплату и дополнительно бонусы к пенсии.

Это позволит точно определять, какая поддержка нужна каждому, ведь сами ограничения функционирования не всегда напрямую связаны с возможностью работать.

- Кого будут касаться новшества?

Новые подходы будут касаться только новых случаев — то есть людей, которые столкнутся со страховым случаем после 1 января 2026 года.

Важно понимать, что если человеку установлена бессрочная инвалидность, то он будет получать все выплаты, которые ему уже назначены, – и мы ничего не меняем для него.

Если человек имел временную инвалидность, но уже достиг 60 лет, то ему так же, автоматически устанавливается пожизненная инвалидность, и он будет иметь все свои выплаты также пожизненно — мы никоим образом это не меняем.

- Если рассмотреть какой-нибудь кейс человека, который попал с тяжелой болезнью в больницу. Что было до сих пор и что предлагается в новой модели?

Подавляющее большинство случаев госпитализации в Украине — это общие заболевания, такие как желчнокаменная болезнь, инсульт или инфаркт.

Ранее больничный для таких пациентов длился до четырех месяцев, после чего человека могли уволить с работы, даже если он еще нуждался в лечении или реабилитации. И что хуже всего – получить средства реабилитации или социальные услуги было возможно только после установления инвалидности.

Мы предлагаем изменить этот подход. Больничный может занять до 14 месяцев, если это необходимо. И, что очень важно, у человека будет доступ ко всем необходимым средствам реабилитации и социальным услугам с самого начала лечения, независимо от того, установлена ли инвалидность.

Это действительно ключевой момент: помогать вовремя, когда человеку это больше нужно. Если правильно поддержать человека на этапе лечения, это напрямую повлияет на то, как он сможет жить дальше.

– Какую цель министерство ставит перед собой в этой реформе? Увеличить количество людей, которые станут трудоспособными?

Реформа не о сокращении расходов или количества людей, нуждающихся в поддержке.

Те, кто могут работать и имеют потенциал для активной деятельности, часто формально получают статус "нетрудоспособных". Наш подход: компенсировать разницу в доходах для тех, кто возвращается к работе после травмы или лечения, и давать время на восстановление нуждающимся.

Удлиненный больничный — это расходы для государства, но это инвестиция в будущее. Ибо, когда мы вовремя не начинаем реабилитацию, восстановить здоровье становится значительно сложнее. К примеру, после инсульта через шесть месяцев значительно труднее вернуть подвижность руки. Если дать человеку время и поддержку реабилитации, он сможет вернуться к полноценной жизни и работе. Иначе она может остаться с ярлыком инвалидности на всю жизнь, упустив возможность реализовать себя, а государство потеряет ее потенциал.

Мы хотим изменить сам подход: потратить больше ресурсов в краткосрочной перспективе, но обеспечить функционирование в сфере занятости в долгосрочной перспективе. То, что было раньше — маленькие выплаты на протяжении многих лет, — в конечном счете приводило к потерям и людей, и ресурсов.

Сегодня ситуация сложная: только 16% из трех миллионов человек с инвалидностью в Украине трудоустроены. В Европе этот показатель составляет 50%. Это означает, что наши условия не стимулируют работу или даже заставляют скрывать инвалидность. Мы стремимся, чтобы, по крайней мере, 50% людей с инвалидностью в Украине могли работать, получать достойный доход и чувствовать себя нужными.

Для нас это не только экономика. Это о социализации. Работа дает человеку чувство ценности, возможность общаться и быть частью общества. И именно это мы хотим обеспечить каждому.

– Насколько можно сломать систему злоупотреблений, как это было у МСЭК? Есть ли какие-нибудь предохранители, чтобы подобные истории, как с прокурорами-инвалидами, не повторялись?

Сейчас это задача на поле Минздрава. Новый закон, разработанный Минздравом и недавно принятый Верховной Радой, предусматривает, что, во-первых, экспертные команды будут оценить деперсонализированно: личные данные человека будут закрыты, и команды будут анализировать только состояние здоровья. Это обеспечит беспристрастность в принятии решений.

Во-вторых, все медицинские данные будут сведены в единую цифровую систему, способную выявить аномалии. Если, например, общие показатели человека в системе здоровья одни, а тут ему вдруг выставляют большой процент потери функционирования, программа будет способна распознать и проанализировать этот момент.

В третьих, будут персональные подписи под каждым диагнозом, что также уменьшит количество злоупотреблений.

- А что с проверкой прокуроров – есть ли конечная дата и понимание, кто будет наказан?

Проверка касается только государственных служащих, обладающих инвалидностью. Ее проводят специалисты Минздрава совместно с правоохранительными органами. Трудно сказать, сколько времени она продлится, ведь это огромный объем материала. И здесь нельзя формально подойти: нечестно будет лишить статуса какого-то человека, действительно нуждающегося в помощи от государства.

Это не значит, что они преступники или у всех неправильная инвалидность. Во многих случаях, например, для обычной государственной службы статус инвалидности никак не влиял на работу или выплату. Но вместе с тем есть общественное недоверие, что эти категории лиц получили не совсем правильно этот статус, — и мы должны снять любые сомнения.

Если будет установлено, что статус инвалидности получен незаконно, начнутся уголовные производства, а выплаты мы прекратим. Сегодня у нас действует норма, позволяющая возвращать безосновательно выплаченные деньги.

Уже сейчас Пенсионный фонд обращается в суд и возвращает средства в случае установления фактов нарушений законодательства при процедуре установления инвалидности МСЭК.

- Если прокуроры с «липовой инвалидностью» уже на пенсии и получают бонусы, такие кейсы будут пересматриваться?

Если будет установлено, что инвалидность ненастоящая, будем судиться. Исполнительная служба будет взимать с банковских счетов, с машин и квартир.

"Участников боевых действий не стоит равнять со всеми"

– Сколько в Украине есть льготных категорий? Когда будет проведен аудит?

Сейчас мы работаем над тем, чтобы наконец упорядочить этот вопрос. За многие годы в Украине накопилось много разных льгот, и они касаются очень широкого круга людей. Например, есть льготы для исчисления пенсий, в частности, пенсий по инвалидности, которые касаются не только военнослужащих и правоохранителей, но и шахтеров и чернобыльцев.

Есть льготы, связанные с бесплатным проездом для пенсионеров, или льготное исчисление пенсий по возрасту, те же так называемые спецпенсии. Отдельно есть льготы, касающиеся поддержки в оплате жилищно-коммунальных услуг. К примеру, для большинства людей субсидия назначается, если расходы на ЖКУ превышают 15% дохода. Для льготных же категорий, таких как учителя или врачи в сельской местности, расходы покрываются на 50%, а иногда и полностью.

Сегодня мы разрабатываем социальный кодекс – единственный документ, который имеет целью привести все льготы в единый стандарт. Чтобы система была прозрачной, и чтобы льгота соответствовала потребностям человека и общества. книг этого социального кодекса, по крайней мере, в черновом варианте.

Мы планируем быстрее ввести некоторые изменения, которые, например, унифицируют условия для расчета страховых выплат людям, потерявшим функционирование в сфере занятости, в частности из-за инвалидности. Это обеспечит достойную финансовую поддержку. В то же время, для участников боевых действий мы сохраняем особый подход — их выплаты останутся на уровне 100% денежного довольствия, ведь их вклад требует особой поддержки.

Речь идет о тех, кто воевал и не является кадровыми военными, у них гораздо меньше поддержки. По моему убеждению, участников боевых действий не стоит равнять со всеми. И у нас здесь прекрасное понимание из Минветеранов: мы работаем вместе, чтобы определить тот объем поддержки, которая действительно важна здесь и сейчас для людей, которые были мобилизованы и потеряли свое здоровье.

- В результате аудита могут исчезнуть какие-либо льготы и выплаты? Что, по вашему мнению, несправедливо или устарело?

Изменения могут быть там, где человек, например, работал, и, получив какую-то болезнь, оформил на какой-то срок инвалидность, но в его работе ничего не изменилось. Таких случаев просто не будет.

- Больной вопрос о поддержке ВПЛ. Мы понимаем, что переселенцам нужно жилье и работа, иначе они возвращаются на оккупированную территорию. Как этот вопрос можно решить?

Жилье – это, без сомнения, один из самых болезненных вопросов для внутренне перемещенных лиц. Правительство инициировало несколько проектов: кроме программы "єВідновлення" предлагается также провести аудит жилья по всем регионам.

Мы делаем выплаты более адресными и прозрачными, боремся с мошенничеством и манипуляциями – и это позволяет поддержать людей, действительно нуждающихся в поддержке.

От себя Минсоцполитики направило все остатки средств (а это – 15 млрд грн) на поддержку тех ВПЛ, которые из-за российской агрессии потеряли свое единое жилье, не имеют другого в условно безопасных регионах и ожидают компенсации. Благодаря этим средствам такие люди могут получить сертификаты "єВідновлення" и использовать их для обеспечения своего жилья.

Эту помощь мы организуем вместе с Минрегионом. По расчетам ведомства, є-сертификаты получат в среднем 10 тысяч семей.