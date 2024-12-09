Минсоцполитики предлагает кардинально изменить начисление пенсий в Украине: как будут считать выплаты

Министерство социальной политики обнародовало законопроект реформы солидарной системы пенсионных начислений.

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Реформа предусматривает введение базовой пенсии, которая составит 30% минимальной зарплаты, и систему баллов за страховые взносы. Начисления пенсии будут производиться по балльной системе, говорится в обнародованном на сайте Пенсионного фонда проекте закона.

В тексте объясняется, что пенсионные выплаты будут состоять из двух частей – базовой и страховой.

Базовая пенсия будет обязательной и одинаковой для всех пенсионеров, обеспечивая базовый уровень социальной защиты. Ее размер составит 30% минимальной заработной платы после уплаты налогов.

Страховая составляющая будет зависеть от трудового стажа и заработной платы и будет рассчитываться по балльной системе. Стоимость одного пенсионного балла будут пересматривать ежегодно в марте в зависимости от средней зарплаты в стране, заменяя традиционную индексацию пенсий.

Для ухода на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь не менее 35 лет трудового стажа. При 15 годах стажа пенсию можно будет получить в 65 лет.

Каждый месяц во время официального трудоустройства граждане будут зарабатывать пенсионные баллы. Размер страховой пенсии будет определяться умножением общего количества баллов на стоимость одного балла.

В министерстве ожидают, что законопроект позволит повысить выплаты для 80% пенсионеров и устранит неравенство между размерами пенсий, назначенных в разные годы.

Предусматривается также упрощение учета пенсионных прав и понимание размера своей будущей пенсии.

Также предлагается выведение вне понятия "пенсия" всех надбавок, других выплат, имеющих статусный характер или других привилегий (которые установлены другими законами) и выплачиваемые за счет средств государственного бюджета. Нормы законодательства относительно таких доплат (привилегий) предлагается определить в одном законе о государственных социальных доплатах получателям пенсии и некоторым другим выплатам, изъяв их из ряда различных законов.

Законопроект предусматривает, что изменения в пенсионную систему вступят в силу с 1 июля 2025 года.

Как будут начисляться баллы для пенсионных начислений

В тексте законопроекта указано, что балл является расчетной единицей учета пенсионных прав застрахованного лица в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, исчисляемую исходя из соотношения между суммой страховых взносов, уплаченных застрахованным лицом или в его пользу за один месяц страхового стажа, к сумме страхового взноса по средней зарплате в Украине, с которой уплачены страховые взносы за соответствующий месяц.

При этом страховой взнос, уплаченный из средней заработной платы (дохода) в Украине, засчитывается как 10 баллов.

Стоимость одного балла – расчетная величина, определяемая в порядке, установленном настоящим Законом для определения размера пенсии по возрасту.

Начисление пенсии напрямую будет зависеть от страхового стажа.

Сумма баллов за весь страховой стаж – это общая сумма баллов, приобретенных лицом за весь период страхового стажа, которые учитываются для исчисления страховой части пенсии по возрасту.

Поскольку для выхода на заслуженный отдых необходимо иметь не менее 35 лет трудового стажа, то человек, всю жизнь получавший среднюю зарплату, заработает 4200 баллов. Эта цифра превратится в своеобразный эталон, который будет использоваться для расчета стоимости одного балла. Минимальное количество, которое даст право на получение выплат по возрасту (при наличии необходимого стажа) – 1440 баллов.

Выход на пенсию: новые требования к страховому стажу с 2025 года

Пенсионная реформа также изменит требования к страховому стажу, которые с 2025 года будут только усиливаться.

Для ухода на заслуженный отдых необходимо иметь 35 лет трудового стажа (при выходе на пенсию в 60 лет) или по крайней мере 15 лет стажа (для выхода на пенсию в 65 лет).

Для получения пенсии необходимо иметь как минимум 15 лет трудового стажа.

Ежегодно эти требования будут расти на один год и к 2028 году необходимый страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет достигнет 35 лет.

Если стажа недостаточно, его можно докупить через добровольные взносы в Пенсионный фонд, заключив договор с налоговой.

Пенсионная реформа: как предлагают по-новому индексировать пенсии

Законопроект предлагает изменить подходы к перерасчету пенсии через индексацию. Учитывая, что ключевым критерием уровня пенсионного обеспечения является коэффициент замещения, то есть процент от заработной платы, а также то, что темпы роста заработной платы в средне- и долгосрочном периодах, как правило, превышают темпы инфляции, предлагается делать осовременивание страховой части пенсии на уровень роста средней заработной платы

"Рост пенсий будет соответствовать процессам, происходящим в экономике: возрастут заработные платы (увеличатся суммы поступлений от взносов) — возрастут пенсии, замедляется рост заработных плат — замедляется рост пенсий", — говорится в пояснительной записке.

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий будет происходить автоматически каждый год. Размер пенсии будет увеличиваться с учетом количества приобретенного стажа. Также изменяются подходы к перерасчету пенсии для лиц, продолживших работать на пенсии.

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