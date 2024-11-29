В 2025 году запланировано повышение пенсий, зарплат учителям и расширение социальных программ - Шмыгаль

В 2025 году более половины расходов госбюджета будут направлены на оборону и безопасность, вместе с тем все социальные программы будут сохранены и усилены.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Среди ключевых инициатив на следующий год:

Индексацию пенсий;

Расширение программы "Доступні ліки";

повышение зарплат учителям через специальные доплаты с января и сентября;

Выделение более 40 млрд. грн. на субсидии для поддержки семей с оплатой коммунальных услуг.

Также запланировано увеличение финансирования на закупку оружия, дронов и развитие военного производства.

"Несмотря на значительный дефицит бюджета, мы четко понимаем механизмы его финансирования. Благодаря эффективной международной работе мы сможем продолжить восстановление и модернизацию инфраструктуры", — отметил он.

Четверть пенсионеров получают 66 долларов пенсии

Отмечается, что почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать — 2,8 млн украинцев. Средняя выплата у работающих пенсионеров около 6257 грн.

Аналитики отмечают, что у 43% пенсионеров в Украине выплаты меньше 100 долларов. Более половины из них вообще получают 66 долларов или 2760 грн в месяц.

Средняя пенсия по стране — 5 851 грн или 141$.

25,6% или 2,64 млн пенсионеров получают от 5 000 до 10 000 грн. Средняя пенсия в этой группе достигает 6 860 грн или 165 $.

18,6% или 1,92 млн. пенсионеров получают от 4 000 до 5 000 грн. Средняя пенсия в этой группе – 4 414 грн или 100$.

Только у 12,7% или 1,31 млн украинцев пенсии больше 10 000 грн. В среднем, пенсионеры в этой группе получают 15354 грн или 370 долларов.

Шмыгаль подчеркнул, что благодаря международной поддержке Украина продолжит восстановление и модернизацию инфраструктуры. В частности, ЕС предоставит 18 млрд евро в рамках пакета финансирования G7, составляющего более 50 млрд долларов. Это станет возможным благодаря прибылям от замороженных активов страны-агрессора.

Кроме того, известно, что Соединенные Штаты Америки выделят Украине $20 млрд в рамках кредита G7. $10 млрд дает Япония, Канада и Великобритания выделяют по $3 млрд. Макрофинансовая помощь от ЕС составит до 35 млрд евро.