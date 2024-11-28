ЕС сделал шаг к выделению Украине 18 млрд евро за счет замороженных активов России

ЕС подписал меморандум о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 18,1 млрд евро в рамках пакета поддержки G7. Финансирование осуществляется за счет прибылей от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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"Был подписан Меморандум о взаимопонимании, необходимый для выделения 18,1 млрд евро", — написал Шмигаль.

Глава правительства подчеркнул, что это часть пакета G7 на сумму 50 млрд долларов, который обеспечивается доходами от замороженных российских активов.

"Такой шаг — это не только поддержка, но и прецедент привлечения России к ответственности за ее преступления и начало процесса, чтобы агрессор заплатил за свою жестокую войну", — подытожил он.

Delo.ua сообщало, что Украина планирует конфисковать все замороженные российские активы на сумму около $300 млрд. Отмечается, что работа в этом направлении продолжается. Соединенные Штаты, в частности, поддерживают полную конфискацию, и Конгресс уже предоставил соответствующие полномочия администрации, приняв REPO Act.

Соединенные Штаты Америки выделят Украине $20 млрд в рамках кредита G7. $10 млрд дает Япония, Канада и Великобритания выделяют по $3 млрд.