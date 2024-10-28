Украина планирует конфисковать все замороженные российские активы на сумму около $300 млрд

Параллельно с использованием доходов от замороженных российских активов через 50-миллиардный кредит стран G7 в поддержку своего бюджета Украина ведет переговоры с партнерами о конфискации всех заблокированных 300 млрд долларов РФ.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет "Укринформ".

Она назвала чрезвычайно важными решения, принятые партнерами по использованию прибыли от замороженных активов РФ в пользу Украины.

"Эти средства — которые в общей сумме составляют около $300 миллиардов - по нашему мнению, все должны быть конфискованы и переданы Украине", - подчеркнула Маркарова.

Она также отметила, что работа по этому направлению продолжается. Соединенные Штаты, в частности, поддерживают полную конфискацию, и Конгресс уже предоставил соответствующие полномочия администрации, приняв REPO Act. Однако партнерами по G7 было принято решение делать дальнейшие шаги в совместной координации, и в необходимости конфискации всей суммы нужно убедить всех.

Маркарова рассказала, что пока продолжаются обсуждения о полной конфискации, американская сторона предложила в начале года идею использовать уже сейчас поступления от замороженных средств в пользу Украины.

Кредит Украине на 50 млрд долларов

В июне лидерами стран "Группы семи" было принято решение о предоставлении Украине долгосрочного кредита на сумму $50 млрд, который будет погашаться за счет поступлений из будущих периодов.

Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

Также лидеры стран "Большой семерки" поддержали решение, что РФ должна заплатить за нанесенный ею ущерб Украине, который, по информации Всемирного банка, составляет более $486 млрд.

26 октября лидеры стран "Большой семерки" договорились предоставить Украине кредит в размере $50 миллиардов в рамках новой инициативы — экстраординарного ускорения доходов (ERA).

Соединенные Штаты Америки выделят Украине $20 млрд в рамках кредита G7. $10 млрд дает Япония, Канада и Великобритания выделяют по $3 млрд. Макрофинансовая помощь от ЕС составит до 35 млрд евро.