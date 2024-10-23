ЕС окончательно одобрил предоставление Украине кредита до 35 миллиардов евро

23 октября Совет Европейского Союза окончательно одобрил механизм предоставления Украине кредита в размере до 35 миллиардов евро. Средства будут получены за счет налогов по сверхдоходам от замороженных российских активов.

Об этом сообщило венгерское председательство в Совете ЕС через платформу X (Twitter).

Решение было принято письменной процедурой и вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Этот кредит является частью более широкого плана, согласованного странами "Группы семи" на июньском саммите по выделению Украине 50 миллиардов долларов.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, 20 млрд долларов по этому кредиту дают США, 10 млрд долларов – Япония и Канада и 3 млрд Британия.

"Из этих 30-ти млрд, та часть, которая идет в бюджет, будет через FIF Всемирного банка. И здесь важный момент, что эти деньги будут доступны два года (а не как ЕС один). Другая часть, которая на военные расходы (пока) неизвестно сколько, в пятницу узнаем) отдельно напрямую по странам", — написал он.

Остальные 20 млрд долларов даст ЕС через фонд с привязкой к Ukraine Facility Plan. Они будут доступны до конца следующего года.

Особенность этого механизма состоит в том, что Украина не обязана возвращать денежные средства, поскольку кредит финансируется не за счет государств-членов ЕС, а по налогообложению российских активов.

Денежные средства будут нецелевыми, что позволит Украине самостоятельно определять направления их использования для восстановления и стабилизации экономики во время войны.

Напомним, накануне Европарламент поддержал предложение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на сумму до 35 миллиардов евро в рамках крупного кредита G7 за счет будущих доходов от замороженных российских активов.

Также лидеры стран "Большой семерки" поддержали решение, что РФ должна заплатить за нанесенный ею ущерб Украине, который, по информации Всемирного банка, составляет более $486 млрд.