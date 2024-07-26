Европейский Союз выделил Украине 1,5 миллиарда евро из замороженных российских активов

Европейский Союз объявил о передаче Украине первого транша в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Сегодня мы перечисляем 1,5 миллиарда евро поступлений от замороженных российских активов на оборону и восстановление Украины", — написала резидент Еврокомиссии.

Она добавила, что нет лучшего способа использования денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасными для жизни.

Конфискация замороженных активов РФ

Напомним, в октябре 2023 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Отметим, что в Европе заморожено около 210 млрд евро активов Банка России. Только в Германии сейчас заморожены российские активы на 3,9 миллиарда евро, сообщила представитель Минфина ФРГ Ута Гартманн. Общая стоимость замороженных активов российского Центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Также уже более года страны Евросоюза и США обсуждают варианты передачи Украине доходов, полученных от замороженных российских активов. В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов , для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

В начале мая издание Financial Times написало, что страны Большой семерки (G7) уже не рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, дискуссии о которых велись довольно долго. Вместо прямого изъятия активов страны-члены ищут более реальные альтернативные пути использования этих средств для помощи Украине. В частности, рассматривается идея Бельгии, хранящая около 190 миллиардов евро резервов российского ЦБ в Euroclear. Кроме этого, европейские страны избегают непосредственного изъятия активов РФ из-за опасений возможной "мести".

Однако, в конце концов, 8 мая послы страны Евросоюза одобрили план использования доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов в Европе, на закупку оружия для Украины. По оценкам, речь идет о сумме от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.

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