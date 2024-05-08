Последний шаг: послы ЕС одобрили передачу Украине поступлений от замороженных активов РФ

8 мая постоянные представители стран-членов Европейского Союза сделали решающий шаг по передаче Украине доходов от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов.

Об этом сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС.

На заседании в среду послы ЕС согласовали в принципе "меры по чрезвычайным поступлениям от обездвиженных активов России".

🇺🇦 EU ambassadors agreed in principle on measures concerning extraordinary revenues stemming from Russia’s immobilised assets.



👉 The money will serve to support #Ukraine's recovery and military defence in the context of the Russian aggression. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) May 8, 2024

"Деньги пойдут в поддержку восстановления и военной обороны Украины в условиях российской агрессии", - подчеркнули в бельгийском председательстве, подчеркивая цель этого беспрецедентного решения.

Как пишет "Европейская правда", одобрение послов стало последним шагом во внедрении механизма передачи налогооблагаемых сверхприбылей от замороженных российских активов Украине.

Решение постпредов еще предстоит одобрить Советом Европейского Союза.

В G7 отказались от конфискации российских активов

Ранее издание Financial Times писало, что страны Большой семерки (G7) уже не рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, дискуссии о которых велись довольно долго.

Вместо прямого изъятия активов страны-члены ищут более реальные альтернативные пути использования этих средств для помощи Украине. В частности, рассматривается идея Бельгии, хранящая около 190 млрд евро резервов российского ЦБ в Euroclear. Кроме этого, европейские страны избегают непосредственного изъятия активов РФ из-за опасений возможной "мщения".

Согласно этому плану, G7 создаст специальную компанию, которая будет выпускать долговые обязательства от России под залог ее замороженных активов. Залог будет требоваться только в случае непогашения долга.

Добавим, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель говорил, что страны-члены ЕС пришли к соглашению об использовании средств, полученных от процентов от замороженных активов России и могут направить их в Украину.

Однако Киев сообщил западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.