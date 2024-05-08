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Последний шаг: послы ЕС одобрили передачу Украине поступлений от замороженных активов РФ
8 мая постоянные представители стран-членов Европейского Союза сделали решающий шаг по передаче Украине доходов от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов.
Об этом сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС.
На заседании в среду послы ЕС согласовали в принципе "меры по чрезвычайным поступлениям от обездвиженных активов России".
"Деньги пойдут в поддержку восстановления и военной обороны Украины в условиях российской агрессии", - подчеркнули в бельгийском председательстве, подчеркивая цель этого беспрецедентного решения.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Как пишет "Европейская правда", одобрение послов стало последним шагом во внедрении механизма передачи налогооблагаемых сверхприбылей от замороженных российских активов Украине.
Решение постпредов еще предстоит одобрить Советом Европейского Союза.
В G7 отказались от конфискации российских активов
Ранее издание Financial Times писало, что страны Большой семерки (G7) уже не рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, дискуссии о которых велись довольно долго.
Вместо прямого изъятия активов страны-члены ищут более реальные альтернативные пути использования этих средств для помощи Украине. В частности, рассматривается идея Бельгии, хранящая около 190 млрд евро резервов российского ЦБ в Euroclear. Кроме этого, европейские страны избегают непосредственного изъятия активов РФ из-за опасений возможной "мщения".
Согласно этому плану, G7 создаст специальную компанию, которая будет выпускать долговые обязательства от России под залог ее замороженных активов. Залог будет требоваться только в случае непогашения долга.
Добавим, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель говорил, что страны-члены ЕС пришли к соглашению об использовании средств, полученных от процентов от замороженных активов России и могут направить их в Украину.
Однако Киев сообщил западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.