Останній крок: посли ЄС схвалили передачу Україні надходжень від заморожених активів РФ

8 травня постійні представники країн-членів Європейського Союзу зробив вирішальний крок щодо передачі Україні доходів від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів.

Про це повідомило бельгійське головування в Раді ЄС.

На засіданні в середу посли ЄС погодили в принципі "заходи щодо надзвичайних надходжень від знерухомлених активів Росії".

🇺🇦 EU ambassadors agreed in principle on measures concerning extraordinary revenues stemming from Russia’s immobilised assets.



👉 The money will serve to support #Ukraine's recovery and military defence in the context of the Russian aggression. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) May 8, 2024

"Гроші підуть на підтримку відновлення та військової оборони України в умовах російської агресії", - наголосили в бельгійському головуванні, підкреслюючи мету цього безпрецедентного рішення.

Як пише "Європейська правда", схвалення послів стало останнім кроком у запровадженні механізму передання оподаткованих надприбутків від заморожених російських активів Україні.

Рішення постпредів ще має схвалити Рада Європейського Союзу.

У G7 відмовилися від конфіскації російських активів

Раніше видання Financial Times писало, що країни Великої сімки (G7) вже не розглядають можливість конфіскації заморожених російських активів, дискусії про які велися протягом досить тривалого часу.

Замість прямого вилучення активів, країни-члени шукають куди більш реальніші альтернативні шляхи використання цих коштів для допомоги Україні. Зокрема, розглядається ідея Бельгії, яка зберігає близько 190 млрд євро резервів російського ЦБ у Euroclear. Окрім цього, європейські країни уникають безпосереднього вилучення активів РФ через побоювання можливої "помсти".

Згідно з цим планом, G7 створить спеціальну компанію, яка випускатиме боргові зобов'язання від імені Росії під заставу її заморожених активів. Застава буде вимагатися лише у випадку непогашення боргу.

Додамо, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель казав, що країни-члени ЄС дійшли згоди стосовно використання коштів, отриманих від відсотків від заморожених активів Росії і можуть спрямувати їх в Україну. Проте, Київ повідомив західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.