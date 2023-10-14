Лидеры ЕС надеются на прогресс по использованию активов РФ для помощи Украине, – Reuters

Лидеры стран Европейского Союза, которые встретятся в конце октября, будут требовать "решительного прогресса" касательно использования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом говорится в проекте соответствующего заявления, сообщает Reuters.

Согласно проекту, политики проведут встречу на саммите в Брюсселе 26-27 октября.

Дипломаты из стран ЕС должны провести технические переговоры по этому вопросу 17 октября.

Как отмечает Reuters, в сентябре США и Великобритания заявили о поддержке плана Евросоюза по налогообложению сверхприбылей, полученных от замороженных российских суверенных активов, для финансирования Украины.

Однако работа ЕС по использованию активов неоднократно откладывалась из-за юридических проблем. В частности, это произошло после того, как санкции блока были оспорены в судах.

Замороженные активы РФ: дискуссия в ЕС

Страны "Большой семерки", в которую входят члены ЕС Италия, Германия и Франция, оценивают замороженные российские суверенные активы примерно в 280 млрд долларов.

В Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Однако суверенные активы России юридически принадлежат стране-агрессорке и, в отличие от частных активов, механизм их конфискации отсутствует.

Bloomberg в июне сообщало, что ЕС считает невозможным законно конфисковать эти активы, в то время как рассматривается временное использование заблокированных средств.

В том месяце лидеры блока договорились продолжать работу над планом налогообложения прибыли, полученной от замороженных активов.

А в июле Bloomberg писало, что подобная идея является темой споров между ЕС и Европейским центральным банком.

По данным агентства, в Еврокомиссии утверждают, что любые риски по этому вопросу были оценены при замораживании активов в феврале 2022 года. А глава ЕЦБ Кристин Лагард считает, что налог может, в частности, подорвать евро. По ее мнению, сумма, которая поставлена ​​на карту, намного больше, чем несколько миллиардов, которые этот шаг принесет Украине.

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