Страны G7 держат уже 280 млрд долларов активов РФ: их не разморозят до выплаты репараций

Страны G7 оценивают замороженные российские активы примерно в 280 млрд долларов. Эти средства будут держать до тех пор, пока РФ не заплатит репарации Украине. Об этом говорится в заявлении финансовых представителей стран G7, опубликованным 12 октября.

Соответствующую сумму насчитала Рабочая группа по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO). Как отметили в G7, объем активов будет уточняться в течение следующих месяцев.

"Мы напоминаем и подтверждаем заявление наших лидеров о том, что, согласно нашим правовым системам, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться неподвижными, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине", - добавили в "Большой семерке".

Кроме того, там пообещали вводить и применять санкции и другие экономические меры для дальнейшего подрыва "способности России вести незаконную, неоправданную и непровоцированную агрессивную войну", а также предотвращать обход ограничений.

Замороженные активы РФ: почему не все средства передают Украине?

Как сообщало Financial Times, западные страны в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину заморозили российские суверенные активы на сумму 300 млрд долларов.

До этого издание писало, что страны Евросоюза обсуждают варианты передачи Украине прибыли, полученной от таких активов. Речь шла об активах на 196,6 млрд евро (в частности, 180 млрд евро активов Центрального банка РФ), генерирующих средства за счет купонов и погашений.

Однако Bloomberg в июне указывало, что ЕС считает невозможным законно конфисковать эти активы, тогда как рассматривается временное использование заблокированных средств.

Проблема в том, что суверенные активы России юридически принадлежат стране-агрессорке и, в отличие от частных активов, механизма их конфискации нет.

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