Країни G7 тримають уже 280 млрд доларів активів РФ: їх не розморозять до виплати репарацій

Країни G7 оцінюють заморожені російські активи приблизно в 280 млрд доларів. Ці кошти триматимуть, доки РФ не заплатить репарації Україні. Про це йдеться в заяві фінансових представників країн G7, оприлюдненій 12 жовтня.

Відповідну суму нарахувала Робоча група з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO). Як зазначили в G7, обсяг активів буде уточнюватися протягом наступних місяців.

"Ми нагадуємо та підтверджуємо заяву наших лідерів про те, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться нерухомими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", – додали у "Великій сімці".

Крім того, там пообіцяли запроваджувати й застосовувати санкції та інші економічні заходи для подальшого підриву "спроможності Росії вести незаконну, невиправдану і неспровоковану агресивну війну", а також запобігати обходу обмежень.

Заморожені активи РФ: чому не всі кошти передають Україні?

Як повідомляло Financial Times, західні країни у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну заморозили російські суверенні активи на суму 300 млрд доларів.

До цього видання писало, що країни Євросоюзу обговорюють варіанти передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів. Ішлося про активи на 196,6 млрд євро (зокрема, 180 млрд євро активів Центрального банку РФ), які генерують кошти за рахунок купонів і погашень.

Однак Bloomberg у червні вказувало, що ЄС вважає неможливим законно конфіскувати ці активи, тоді як розглядається тимчасове використання заблокованих коштів.

Проблема полягає в тому, що суверенні активи Росії юридично належать країні-агресорці й, на відміну від приватних активів, механізму їхньої конфіскації немає.

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