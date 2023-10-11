Використають заморожені російські активи: Бельгія передасть Україні €1,7 мільярда

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо оголосив про створення спеціального фонду підтримки України в обсязі 1,7 мільярда євро. Цей фонд буде фінансуватися з коштів, отриманих з оподаткування російських активів, які були заморожені в Бельгії.

Про це де Кроо повідомив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Він додав, що окрім створення даного фонду, Бельгія продовжить надавати Україні військову допомогу та запроваджуватиме нові економічні санкції проти Росії, які стосуватимуться і російських алмазів.

За словами Володимира Зеленського, Бельгія стала першою країною, яка започаткувала таку практику використання заморожених російських активів на підтримку захисту від російського терору.

Ці кошти спрямують на безпекову допомогу та проєкти швидкої відбудови.

"Ми дуже хотіли б, щоб саме зараз ми могли використовувати кошти. І перші 1,7 мільярда євро будуть використовуватися вже наступного року", – повідомив Зеленський.

Він зазначив, що результатом його візиту до Бельгії стали домовленості щодо посилення українських захисників і протиповітряної оборони країни, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

Додамо, що Бельгія заморозила 50,5 мільярда євро, що належать особам, компаніям та іншим юридичним особам, які потрапили під фінансові санкції після вторгнення Росії до України.

При цьому, країні вдалося заробити на них 625 млн євро, оподаткувавши доходи заморожених російських активів.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати вирішили передати Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції. Ці кошти будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів.